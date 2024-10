OM : Guardiola a envoyé une invitation à De Zerbi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre Pep Guardiola et Roberto de Zerbi, une relation de respect s'est installée au fil des années. Au début de sa carrière, l'actuel coach de l'OM avait d'ailleurs été invité par le technicien espagnol. Ce samedi, le tacticien italien a rendu hommage à Guardiola et a mis en avant son incroyable respect pour la profession.

Aujourd’hui à l’OM, Roberto de Zerbi est parvenu à se faire un nom en Premier League la saison dernière grâce à son parcours avec Brighton. A la tête du club anglais, le technicien italien avait proposé un jeu attrayant, offensif, qui avait impressionné les plus grands coachs du pays à commencer par Pep Guardiola.

Guardiola rendu hommage à De Zerbi

« Faites attention à ce que je vais dire car je suis quasiment convaincu que j’ai raison : Roberto de Zerbi est l’un des managers les plus influents de ces 20 dernières années. Il n’y a aucune équipe qui joue de la même manière qu’eux, c’est unique. Lorsqu’il est arrivé en Premier League, j’ai eu le pressentiment que l’impact serait important, mais je ne pouvais pas m’attendre à ce qu’il le fasse en si peu de temps. Il se crée 20 à 25 occasions en moyenne par match. Il est de loin meilleur que tous ses adversaires, il monopolise le ballon comme je ne l’ai pas vu depuis très, très longtemps » avait déclaré le coach de Manchester City. Un bel hommage rendu par le maître à son élève.

« Il m’avait ouvert son bureau alors que je n’étais personne »

En 2012, De Zerbi avait déjà côtoyé Guardiola. L’ancien coach de Barcelone l’avait accueilli et prodigué quelques conseils. « Guardiola ? Pour moi, il est le meilleur depuis que je regarde du foot. Avant, je ne peux pas me prononcer. Mais je ne suis pas le seul à le dire ou le penser. A Barcelone, au Bayern, à Manchester City, dans trois championnats différents, en plus de gagner, il a mis en place un football qui, je pense, a exalté et foudroyé tout le monde. (…) Je suis allé le voir en 2012 alors que je n’avais pas encore commencé à entraîner. Par dessus tout, je ne peux pas oublier la manière dont il m’a traité, respecté. Il m’avait ouvert son bureau alors que je n’étais personne » a confié l’entraîneur de l’OM à 1899 L’Hebdo.