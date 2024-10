OM : De Zerbi lance un message à son vestiaire

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille a entamé un tout nouveau cycle, avec Roberto De Zerbi aux commandes. Pour le lancer un grand travail a été fait sur le mercato, avec notamment plusieurs jeunes talents à fort potentiel comme Mason Greenwood ou encore Ismaël Koné et Valentin Carboni. Et cette ligne semble beaucoup plaire à l’Italien !

C’est un tout nouvel OM que l’on voit à l’œuvre depuis sept journées de Ligue 1 et si ça ne marche pas toujours, l’engouement est là autour de l’équipe. Reste à savoir si cela va perdurer, avec Roberto De Zerbi qui va devoir tenter de mettre la barre plus haut au cours des prochaines semaines.

« Les jeunes, ça me plaît de les faire progresser »

Pour relancer l’OM, qui n’a plus gagné en Ligue 1 depuis la victoire dans le choc face à l’OL le 22 septembre dernier (2-3), De Zerbi a une idée bien précise. Ce n’est toutefois pas son principal objectif, puisqu’il aurait une autre passion. « Les jeunes, ça me plaît de les faire progresser, sur le plan du caractère, de la personnalité, de la technique, de la tactique » a expliqué le coach marseillais, dans un entretien accordé à 1899 Le Mag’.

Une revanche sur le passé ?

« Parce qu’en eux, je me revois moi, avec un grand talent sans jamais avoir pu atteindre le très haut niveau » a avoué Roberto De Zerbi, qui en tant que joueur a grandi dans le centre de formation de l’AC Milan, sans pourtant jamais s’y imposer en équipe première. Reste à voir si les jeunes sauront répondre présent lorsque les grands rendez-vous arriveront pour l'OM, avec notamment le PSG le 27 octobre et l’AS Monaco le 1 décembre prochains.