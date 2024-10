OM : De Zerbi critique ses stars en direct !

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille rencontre quelques difficultés en ce moment et cela s’est confirmé ce vendredi soir, avec la réception d'Angers au stade Vélodrome. Les hommes de Roberto De Zerbi semblaient pouvoir facilement se relancer une semaine après la défaite face à Strasbourg (1-0), mais ils n’ont finalement pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1).

C’est un nouveau coup d’arrêt pour l’OM de Roberto De Zerbi. En l’espace d’une semaine, les Marseillais ont connu leur première défaite de la saison et ils pourraient désormais voir le PSG ainsi que l’AS Monaco prendre le large, après le nul concédé face à Angers en cette 7e journée de Ligue 1.

Pas mieux qu’un nul pour l’OM

Il faut dire que les stars marseillaises ne semblent plus briller autant qu’avant. C’est notamment le cas de Mason Greenwood, qui depuis la dernière trêve internationale affiche un tout autre visage et agace même, paraissant souvent vouloir en faire trop. Il n’est pas le seul puisque Valentin Carboni, très attendu pour sa première titularisation avec l'OM, a également déçu.

« Certains joueurs décisifs ne sont pas en forme et n'ont pas fait leur meilleur match »

Lors de la conférence de presse d’après-match, De Zerbi n’a pas hésité à mettre ses stars face à la vérité. « Les épisodes ne vont pas dans notre sens, certains joueurs décisifs ne sont pas en forme et n'ont pas fait leur meilleur match » a déclaré le coach de l’OM, ce vendredi. « Ils ont été un peu imprécis dans leurs premiers gestes. Mais on aurait pu gagner quand même et on aurait dû gagner quand même ».