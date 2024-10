OM - Clash : Trahi par Payet, il se lâche en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Coéquipiers pendant plusieurs années à l’OM, la relation entre Florian Thauvin et Dimitri Payet a souvent été conflictuelle. Dans un entretien accordé au streamer Zack Nani, le premier nommé est justement revenu sur ses rapports tendus avec le Réunionnais et le moment où ils ont complètement arrêté de s’adresser la parole.

« Est-ce que je dois dire la vérité ? Il s’est mal comporté avec moi. » Invité dans l’émission Zack en Roue Libre du streamer Zack Nani, Florian Thauvin a vidé son sac sur sa relation avec Dimitri Payet. Les deux hommes étaient arrivés la même année à l’OM, en 2013, et leurs rapports ont été compliqués dès le début.

« Je m’énerve et je l’insulte »

« Quand j’arrive à l’OM (en 2013), j’ai beaucoup de respect pour ce grand joueur. (...) Il y a d’abord eu un problème entre Payet et Valbuena, qui ne se faisaient pas de passes. Le problème a bifurqué sur moi et à un moment donné ils ne me faisaient plus de passes. Il y a eu une grosse embrouille dans le vestiaire et une convocation par Anigo. Payet et Valbuena n’ont rien dit. Moi je me suis dit: ‘Mort pour mort, je m’en fous, je parle.’ J’ai dit: ‘Je les respecte, ils ne me font pas de passes, je ne leur fais pas de passes.’ Le problème part de là. Il y a ensuite un match où Payet peut me décaler deux-trois fois et il ne le fait pas. Je m’énerve et je l’insulte. C’est une grosse erreur », a confié Florian Thauvin, dans des propos relayés par RMC Sport.

« On fait table rase avec Dimitri. Ça se passe super bien pendant deux ans »

Tous les deux de retour à l’OM après être partis respectivement à Newcastle et à West Ham, Florian Thauvin et Dimitri Payet veulent repartir sur de bonnes bases ; « La relation était terminée. Il est parti à West Ham, moi à Newcastle. Puis je reviens à l’OM (en 2016), et lui aussi. On fait table rase avec Dimitri. Ça se passe super bien pendant deux ans. Puis les résultats commencent à aller mal. Les gens recommencent à dire qu’il y a des problèmes entre nous. Un jour, on est convoqués par Villas-Boas. Pour moi, il n’y a aucun problème. Dimitri me dit qu’il n’y a rien. (…) On continue et quelque temps après il y a eu un problème au club avec Dimitri. »

« Il m'a mis un coup de couteau dans le dos »

« Un jour à l’entraînement Payet s’explique et dit devant tout le monde: ‘Flo si tu as un problème, dis-moi parce que tu joues pour toi. Tu dois respecter l’équipe.’ Il m'a mis un coup de couteau dans le dos. Je lui ai dit: ‘Je suis heureux d'apprendre que t'avais un problème avec moi parce que je ne le savais pas. Je suis le meilleur buteur et meilleur passeur du club. Donc non je ne joue pas que pour ma gueule.’ À partir de ce moment-là, on a arrêté de se parler alors qu'il restait trois mois de compétition », a ajouté Florian Thauvin, qui a fini par recroiser Dimitri Payet il y a un peu plus d’un an à l’occasion du Grand prix de Monaco : « Il est venu de lui-même me serrer la main et je pense que c'était sa façon de dire: ‘Flo j'ai déconné’. On fait tous des erreurs. Je m’en fous. On sait qu'avec Dimitri on n’ira pas manger tous les jours au restaurant ensemble mais il faut savoir pardonner. »