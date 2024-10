Mercato : Il recale l’OM et déballe tout sur son transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après y avoir passé huit ans, Florian Thauvin a quitté l’OM libre lors de l’été 2021, malgré une offre de prolongation, pour s’engager avec les Tigres de Monterrey. Mais le champion du monde 2018 avec l’équipe de France avait des opportunités pour rester en Europe. L'OL Naples, l’AC Milan et l’Atlético de Madrid l’ont contacté à la fin de son contrat à Marseille.

« Pour moi, Marseille est le plus grand et le plus beau club de France, mais y jouer est difficile, car il y a tellement de passion autour de lui, une passion qu'on ne voit pas partout. » Épuisé par le contexte marseillais, comme il l’a expliqué à la Gazzetta dello Sport, Florian Thauvin avait décidé de quitter l’OM à la fin de la saison 2020-2021, lui qui arrivait alors à la fin de son contrat.

L’OL, Naples, l’AC Milan et l’Atlético de Madrid étaient intéressés par Thauvin

« Après huit ans à Marseille, j'étais fatigué mentalement. J'avais besoin de faire une pause, de faire quelque chose de différent », a confié Florian Thauvin à Sportweek, lui qui a décidé de quitter l’OM malgré une offre de prolongation. « L'OM m'avait proposé un nouveau contrat de cinq ans, puis Lyon m'a appelé, j'avais parlé avec Giuntoli, qui était à Naples, avec Maldini, qui me voulait à l'AC Milan, l'équipe qui aurait été, et qui est toujours, mon rêve. Même l'Atletico Madrid me voulait. »

« Une offre vraiment importante était arrivée du Mexique »

Finalement, Florian Thauvin a pris la direction des Tigres de Monterrey, au Mexique, où il ne sera resté qu’un an et demi avant de s’engager avec l’Udinese en janvier 2023 : « Mais après le Covid, tous les clubs étaient dans une situation économique difficile, alors qu'une offre vraiment importante était arrivée du Mexique. J'ai également ressenti le besoin de me rapprocher de ma famille, mon fils Alessio n'ayant qu'un an », a-t-il ajouté, dans des propos relayés par Calciomercato.