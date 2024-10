Mercato - PSG : Un gros indice confirme l'arrivée d'un buteur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours décidé à renforcer un secteur offensif affaibli par le départ de Kylian Mbappé, le PSG s'intéresserait notamment à Marcus Thuram, auteur d'un début de saison impressionnant en Serie A. D'ailleurs, l'Inter Milan préparerait déjà sa succession et s'intéresserait notamment à Jonathan David qui devrait quitter le LOSC à l'issue de la saison alors que son contrat arrive à échéance.

Entre le départ de Kylian Mbappé et la blessure de Gonçalo Ramos dès la première journée de Ligue 1, le secteur offensif du PSG a été décimé cet été. Et pourtant, aucun attaquant n'a été recruté, malgré la signature de Désiré Doué, capable d'évoluer au poste d'ailier gauche. Mais dans l'axe, les choix sont restreints pour Luis Enrique qui utilise Marco Asensio ou Lee Kang-In en faux 9, Randal Kolo Muani n'ayant jamais convaincu.

Le PSG dans le coup pour Thuram ?

Par conséquent, le PSG pourrait bien se remettre en quête d'un avant-centre dans les prochaines semaines sur le mercato. Et selon les informations de TMW, qui confirme une tendance évoquée depuis quelques jours dans la presse italienne, Marcus Thuram fait partie des pistes étudiées. Meilleur buteur de Serie A, l'attaquant de l'Inter Milan dispose d'une clause libératoire estimée à 85M€, qui ne ferait pas peur au PSG qui a décidé ces derniers mois d'axer son recrutement sur des joueurs français.

L'Inter tient déjà son successeur ?

Et le départ de Marcus Thuram semble être déjà acté du côté de l'Inter Milan qui prépare sa succession en vue de l'été prochain. D'après TMW, le club lombard souhaite d'ailleurs refaire un coup similaire à la signature de l'attaquant français, arrivé libre en provenance du Borussia Mönchengladbach en 2019, et s'intéresserait à Jonathan David. Le contrat de l'attaquant canadien s'achève effectivement en juin prochain avec le LOSC et pourrait donc arrivée libre lors du prochain mercato estival pour remplacer Marcus Thuram, convoité par le PSG.