Real Madrid : Mbappé a «touché le fond» ?

Aux yeux d’Emmanuel Petit, Kylian Mbappé ne cesse de s’enfoncer ces dernières semaines. Que ce soit lors de ses déclarations en septembre via lesquelles il affirmait se ficher de ce que pensent les gens ou plus récemment de par le comportement du capitaine de l’équipe de France avec le Real Madrid et son absence chez les Bleus. Trop, c’est trop pour Petit.

Kylian Mbappé affiche une lassitude ainsi qu’une fatigue à la fois mentale et physique ces derniers temps. C’est en effet l’information communiquée par Le Parisien. De quoi entre autres expliquer sa blessure à la cuisse de stade 2 d’après L’Équipe qui aurait été transmis par le staff médical du Real Madrid à l’équipe de France avant l’annonce de la liste des joueurs retenus par Didier Deschamps pour cette trêve internationale d’octobre.

«J’ai l’impression que lorsque l’on touche le fond, il y a toujours un étage inférieur»

Néanmoins, beaucoup voient cette absence comme une volonté de Kylian Mbappé de faire passer ses performances personnelles au Real Madrid avant l’équipe de France dont il est pourtant le capitaine. Jeudi soir, alors que les Bleus affrontaient Israël en Hongrie, Mbappé était en Suède avec Nordi Mukiele en virée nocturne et notamment en boîte de nuit. Un comportement que ne comprend pas du tout Emmanuel Petit, champion du monde 98 avec les Bleus. « J’ai l’impression que lorsque l’on touche le fond, il y a toujours un étage inférieur. Je suis stupéfait parce qu’il ne nous a pas habitué à ce genre de comportement, ce genre de communication. C’est un garçon qui a toujours tout contrôlé pendant sa carrière, surtout les premières années. Pour moi, c’était un ravissement dans sa communication, il était spontané, il n’y avait pas d’arrière-pensée. Il n’y avait pas le ‘moi je, moi je, moi je’, et puis tout a changé… ».

«Il joue à un jeu dangereux»

Emmanuel Petit a profité de sa présence sur les ondes de RMC vendredi soir pour l’émission Rothen s’enflamme afin de régler ses comptes avec Kylian Mbappé et l’image qu’il renvoie depuis quelque temps. « Aujourd’hui on s’aperçoit que c’est à l’image de certaines déclarations qu’il a faites en disant qu’il se foutait royalement de ce que pensait le commun des mortels, alors que ce n’était pas du tout sa communication il y a quelques années. Il était dans une opération communication en permanence. Il avait des objectifs importants, il en a atteint beaucoup et il en a encore beaucoup à atteindre. Mais il avait convaincu tous les Français que c’était une personnalité très appréciée, à juste titre… En termes de communication et d’image, je suis scandalisé que ces gens aient été incapables de stopper l’hémorragie. On descend encore d’un étage. Il se trompe en capitalisant sur sa carrière car lorsqu’il arrêtera il capitalisera sur l’image laissée. Il joue à un jeu dangereux ».