Mercato : Ils quittent l’OM et rendent fou leur entraîneur !

Arnaud De Kanel

Victimes du grand coup de balai de l'OM lors du mercato estival, Vitinha, Ismaïla Sarr et Jordan Amavi ne sont officiellement plus sous contrat avec le club phocéen. Or, les trois joueurs cités manquent cruellement de confiance depuis le début de la saison et cela commence à agacer leurs entraineurs.

L'OM a renouvelé son effectif cet été, se séparant d'une dizaine d'éléments comme Ismaïla Sarr, Vitinha et Jordan Amavi. Le club phocéen ne comptait plus sur eux et les dirigeants ont réussi à leur trouver une porte de sortie en récupérant des fonds précieux pour la réalisation du mercato, mais en économisant également leur important salaire.

Mercato - OM : «Difficile», il se lâche après son départ https://t.co/LOniPguKCV pic.twitter.com/mMwgupfEB5 — le10sport (@le10sport) October 13, 2024

La maladresse de Sarr et Vitinha fait des ravages

Ismaïla Sarr est retourné en Angleterre, du côté de Crystal Palace où il cherche encore le chemin des filets. Comme lors de son passage à l'OM, le Sénégalais multiplie les mauvais choix et vendange énormément. Il en va de même pour Vitinha, toujours aussi maladroit du côté du Genoa. Et pour ne rien arranger, le Portugais s'est blessé et devrait être éloigné des terrains pendant un mois.

Amavi n'est plus dans le groupe

Enfin, Jordan Amavi a rallié Brest et a profité de la terrible blessure de Bradley Locko pour jouer en début de saison. Néanmoins, il n'a pas su en profiter en multipliant les erreurs défensives qui lui ont d'ailleurs couté sa place dans le groupe lors des deux dernières rencontres. Amavi, Sarr et Vitinha n'ont pas fini de rendre fous leurs entraineurs.