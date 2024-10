Mercato - OM : «Difficile», il se lâche après son départ

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Figure du club entre 2013 et 2021, avec un passage de six mois à Newcastle, Florian Thauvin reste très attaché à l’OM, un sentiment qu’il a de nouveau exprimé. Mais le champion du monde 2018, qui évolue aujourd’hui à l’Udinese, avoue que la passion qui entoure le club peut parfois être difficile à vivre.

Arrivé en 2013 en provenance du LOSC, Florian Thauvin avait quitté l’OM lors de l’été 2015 pour s’engager en faveur de Newcastle, avant d’y revenir six mois plus tard, en janvier 2016. Il sera finalement resté à Marseille jusqu’en 2021, avant de partir libre et de rejoindre André-Pierre Gignac aux Tigres de Monterrey. Une expérience marquée par des blessures et qui l’a poussé à revenir en Europe, où il évolue sous les couleurs de l’Udinese depuis bientôt deux ans.

« J'ai toujours été attaché à l'OM et je le serai toujours »

Florian Thauvin reste très attaché à l’OM et ne manque pas une occasion de le faire savoir. « Je regarde tous les matches de Ligue 1 et plus particulièrement ceux de l'Olympique de Marseille (…) L'OM, c'est un club particulier. Même les joueurs qui n'y restent qu'un an s’y attachent forcément. Pour la simple et bonne raison qu'on y vit quelque chose de fort. J'y ai passé huit ans de ma carrière. L'OM, c'est de l'amour, c'est comme ça. Quand tu vas à Marseille, il se passe quelque chose de différent. J'ai toujours été attaché à l'OM et je le serai toujours », confiait-il en avril dernier.

« C'est difficile d'être un joueur de l'OM »

Auprès de la Gazzetta dello Sport, l’ailier âgé de 31 ans a une nouvelle fois exprimé son amour pour l’OM, même si en être un joueur n’est pas toujours évident. « Pour moi, Marseille est le plus grand et le plus beau club de France, mais y jouer est difficile, car il y a tellement de passion autour de lui, une passion qu'on ne voit pas partout. La ville "vit" l'équipe, s'identifie à elle jusqu'à ne faire qu'un avec elle. Et quand il y a autant de passion et qu'on ne gagne pas, c'est difficile d'être un joueur de l'OM », a déclaré Florian Thauvin.