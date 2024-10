OM : Une révolution préparée par Longoria ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis 2004, l’OM a le logo que l’on connaît actuellement, mais pourrait bientôt changer. En effet, le club envisagerait de modifier son emblème. Un dossier dans lequel Pablo Longoria s'appuierait sur Fabrizio Ravanelli, passé par Marseille en tant que joueur, nommé conseiller sportif et institutionnel cet été et dont l’influence grandit en interne.

Après Basile Boli, Jean-Pierre-Papin et Mehdi Benatia, un autre ancien de l’OM y a fait son retour récemment, Fabrizio Ravanelli. Passé par Marseille entre 1997 et 1999 en tant que joueur, l’Italien de 55 ans a été nommé conseiller sportif et institutionnel en juillet dernier.

« L'OM et ses supporters représentent assurément l'une des plus belles pages de ma carrière »

« Revenir à l'OM, 25 ans plus tard, dans ce rôle de conseiller, constitue pour moi une véritable source de fierté et implique également une grande responsabilité. L'OM et ses supporters représentent assurément l'une des plus belles pages de ma carrière », s’était alors réjoui Fabrizio Ravanelli.

Un changement de logo mené par Ravanelli ?

Un homme sur lequel Pablo Longoria compte de plus en plus. L’Équipe évoquait récemment une potentielle promotion pour Fabrizio Ravanelli au sein de l’OM. Ce jeudi, le quotidien sportif indique qu’un changement du logo du club serait à l’étude et que le président marseillais s’appuierait sur Fabrizio Ravanelli dans ce dossier.