L'OM perd deux joueurs, De Zerbi a choisi leur remplaçant ?

Depuis le début de saison, l'OM n'est pas épargné par les blessures. Après Faris Moumbougna, Valentin Carboni a également été victime d'une grave blessure aux ligaments croisés. Un coup dur pour Roberto De Zerbi qui doit aussi composer avec les pépins physiques d'Ismaël Koné dans ce secteur de jeu. Pour le moment, Amine Harit tient la corde pour les remplacer, mais est-ce le bon choix ?

Malgré le recrutement impressionnant de l'OM cet été, Roberto De Zerbi a déjà perdu plusieurs joueurs sur blessure. Faris Moumbagna a ainsi connu une rupture des ligaments croisés dès la première journée de Ligue 1. Et Valentin Carboni vient également de connaître une grave blessure qui change clairement les plans du technicien italien.

Carboni le gros coup dur

En effet, par le biais d'un communiqué, l'OM a confirmé la gravité de la blessure de Valentin Carboni : « Blessé lors d'un entraînement avec la sélection argentine, Valentín Carboni souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Le joueur se soumettra prochainement à une intervention chirurgicale et suivra un protocole de soins adaptés. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Valentín et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains ». Une absence qui va donc s'ajouter à celle d'Ismaël Koné, handicapé par plusieurs pépins physiques depuis le début de la saison.

Qui pour remplacer Carboni et Koné ?

Par conséquent, les projets initiaux de Roberto De Zerbi sont compromis puisque l'entraîneur de l'OM avait décidé d'alterner entre Valentin Carboni et Ismaël Koné pour le poste de numéro 10. Par conséquent, il doit désormais trouver de nouvelles options, et celle qui apparait comme la plus évidente mène à Amine Harit. Cependant, l'international marocain a connu une baisse de forme depuis quelques semaines qui pourrait amener Roberto De Zerbi à étudier d'autres possibilités, comme celle d'aligner Mason Greenwood dans l'axe. L'idée de faire évoluer Adrien Rabiot plus haut pourrait également être étudiée comme celle de lancer un jeune à l'image de Darryl Bakola, Enzo Sternal ou Keyliane Abdallah.