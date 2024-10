Mercato : Catastrophe, l’OM va rater un transfert record ?

Arnaud De Kanel

En obtenant le prêt de Valentin Carboni, l'OM avait ouvert la porte à un transfert historique. En effet, une option d'achat à 36M€ a été négociée dans ce deal, somme encore jamais atteinte dans l'histoire du club phocéen pour l'achat d'un joueur. Or, elle ne devrait jamais être levée en raison de la grave blessure du milieu offensif.

L'OM devra trancher sur plusieurs options d’achat négociées lors du mercato estival. Parmi elles, certaines restent purement facultatives, à l’image de l’accord passé avec l’Inter Milan concernant Valentin Carboni. Arrivé avec de belles promesses, le jeune Argentin n’a pas su se faire une place dans l’effectif phocéen. Avec une seule titularisation au compteur et des apparitions trop timides, Carboni peine à justifier l'investissement que son transfert impliquerait. Et pour ne rien arranger, une blessure récente est venue compromettre davantage ses chances de s'imposer.

Grosse blessure pour Carboni, son transfert compromis

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Valentin Carboni. Revenu d'Amérique du Sud après une blessure avec l'Argentine, le joueur appartenant à l'Inter Milan a passé des examens qui ont révélé une grave blessure au genou. « Blessé lors d'un entraînement avec la sélection argentine, Valentín Carboni souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Le joueur se soumettra prochainement à une intervention chirurgicale et suivra un protocole de soins adaptés. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Valentín et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains », a indiqué l'OM dans un communiqué. La saison de l'Argentin est peut-être même déjà terminée et ses rêves de signer définitivement à Marseille se sont envolés avec.

Le transfert historique tombe à l'eau

Sauf retournement de situation, l'OM ne lèvera pas l'option d'achat de Valentin Carboni. Cette grave blessure vient donc enterrer la possibilité de battre un record de transfert pour le club phocéen qui n'a jamais dépensé plus de 32M€ pour un joueur (Vitinha), et qui n'en dépensera donc pas 36 pour Carboni. Le coup historique attendra.