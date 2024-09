OM : Une promotion promise grâce à Longoria ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Passé par l’OM en tant que joueur entre 1997 et 2000, Fabrizio Ravanelli y a fait son retour l’été dernier, lui qui a été nommé conseiller institutionnel et sportif. Mais l’ancien international italien devrait bientôt avoir plus de responsabilités, Pablo Longoria souhaitant plus se concentrer sur son rôle aux conseils d’administrations de la LFP et de l’ECA.

Au début du mois de juillet, l’OM a annoncé le grand retour de Fabrizio Ravanelli, lui qui a porté le maillot marseillais entre 1997 et 2000. Nommé conseiller institutionnel et sportif, le rôle de l’ancien international italien (22 sélections) et de représenter le club et Pablo Longoria « en interne et en externe, y compris auprès des instances nationales et internationales », avait indiqué l’OM.

Ravanelli est intervenu pour les lofteurs

« Revenir à l'OM, 25 ans plus tard, dans ce rôle de conseiller, constitue pour moi une véritable source de fierté et implique également une grande responsabilité. L'OM et ses supporters représentent assurément l'une des plus belles pages de ma carrière », s’était alors réjoui Fabrizio Ravanelli. Cet été, ce dernier avait la tâche d’accueillir les nouvelles recrues et de les présenter en conférence de presse, ce dont se chargeait auparavant Pablo Longoria. D’après les informations de L’Équipe, l’Italien est également intervenu dans certains dossiers sensibles, notamment en ce qui concerne les joueurs placés dans le loft. Le 24 août dernier, Fabrizio Ravanelli a accompagné Pablo Longoria afin de rencontrer certains d'entre eux, comme Samuel Gigot et Jordan Veretout, dans le but d’atténuer les tensions.

Ravanelli va avoir plus de responsabilités

Selon le quotidien sportif, le président de l’OM compte bientôt lui confier plus de responsabilités. En effet, Pablo Longoria veut se concentrer sur ses fonctions aux conseils d’administrations de la Ligue de Football Professionnel (LFP) et de l’Association européenne des clubs (ECA) et Fabrizio Ravanelli devrait donc voir ses prérogatives évoluer. Le dirigeant espagnol prend un peu plus de hauteur. Pour preuve, il a laissé la main à Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi en ce qui concerne le mercato, sur lequel il a pourtant toujours été très impliqué.