OM - Benatia : Un grand rendez-vous annoncé après son coup de gueule

Dimanche soir, l’OM s’est imposé sur la pelouse de l’OL (2-3) au terme d’un match fou. Malgré la victoire, on était remonté chez les Phocéens, notamment Mehdi Benatia. En effet, à la mi-temps puis à la fin du match, le conseiller sportif de l’OM a pesté avec virulence contre l’arbitre de la rencontre. Benatia va désormais devoir s’expliquer puisqu’il a été convoqué par la commission de discipline.

A 10 contre 11 quasiment tout le match suite à l’expulsion de Leonardo Balerdi, l’OM s’est défait de l’OL. Une rencontre au cours de laquelle l’arbitrage de Benoit Bastien a fait sortir Mehdi Benatia, conseiller sportif du club phocéen, de ses gonds. « Prenez pas les gens pour des cons », avait-il lâché à la mit-temps dans les couloirs du Groupama Stadium. Puis, à la fin du match, Benatia s’était arrêté au micro de DAZN, confiant alors, toujours remonté contre Benoit Bastien : « Je ne suis pas surpris, quand on regarde ce qu’il se passe, Benoît Bastien, OM-OL, je n’étais pas bien. Je me rappelle encore de l’année dernière. Regardez les épisodes, je n’invente rien, je regarde les images comme tout le monde ».

La commission de discipline de la LFP saisie

Ses propos de Mehdi Benatia ne sont clairement pas passés inaperçus. Et voilà que ce lundi, pour L’Equipe, Patrick Anton, le président du Conseil national de l’éthique, avait annoncé avoir saisi la commission de discipline de la LFP : « Son attitude agressive est répréhensible et mérite d'être signifiée à la commission de discipline. Elle est très véhémente, mais on considère que c'est une colère calculée, maîtrisée. Sinon, il aurait tenu des propos injurieux. Elle avait pour but de mettre la pression sur les arbitres pour la deuxième mi-temps. Cela laisse à penser au spectateur qu'il a pété un câble. Mais moi je considère qu'il est en maîtrise. Mais cette attitude est inadmissible de la part d'un dirigeant. Il n'a pas à se comporter comme ça ».

Benatia convoqué la semaine prochaine

Saisie, la commission de discipline de la LFP a décidé de s’occuper du cas Mehdi Benatia. En effet, ce mardi, des sources ont annoncé à l’AFP que le conseiller sportif de l’OM avait été convoqué pour s’exprimer devant la commission de discipline. Le rendez-vous serait alors programmé pour la semaine prochaine pour Benatia. A voir quel sera le verdict…