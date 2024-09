«Enc*lé !», l’OM est en conflit depuis des années !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, Medhi Benatia est sorti de ses gonds à la mi-temps d'OL-OM. En effet, le conseiller sportif marseillais s'en est pris à l'arbitre de la rencontre Benoit Bastien, qui a expulsé Leonardo Balerdi et sifflé un penalty en faveur de Lyon lors du premier acte. Et ce n'est pas la première fois que cet arbitre est en conflit avec l'OM à cause de décisions litigieuses.

En clôture de la cinquième journée de Ligue 1, l'OM s'est déplacé sur la pelouse de l'OL ce dimanche soir. Alors que le score était nul et vierge à la mi-temps, Medhi Benatia s'est emporté auprès de Benoit Bastien, reprochant à l'arbitre d'avoir expulsé Leonardo Balerdi à la 5ème minute de jeu et d'avoir sifflé un penalty en faveur des Gones.

«Ne prenez pas les gens pour des cons»

« La seule chose, c'est que je ne suis pas surpris ! Il y a faute de Lacazette au départ et deux fautes de Balerdi, tu mets carton rouge. Puis tu lâches penalty ! Commencez à nous respecter ! Commencez à nous respecter ! La semaine dernière Cornelius, là encore ! Ne prenez pas les gens pour des cons », a pesté Medhi Benatia, le conseiller sportif de l'OM, dans des images captées par DAZN.

«On s'est fait niqu*r, Enc*lé»

Comme l'a rappelé RMC Sport, Benoit Bastien a déjà eu plusieurs conflits avec l'OM ces dernières années. D'ailleurs, Medhi Benatia a mentionné un épisode qu'il a mal vécu lors du dernier exercice. « Monsieur Bastien, Lyon-Marseille, je n’étais pas bien. L’année dernière, je m’en rappelle encore. Regardez les épisodes. Moi, je n’invente rien. Je regarde les images comme tout le monde... », s'est plaint le conseiller sportif marseillais au micro de DAZN. Medhi Benatia fait référence au but refusé de Jordan Veretout lors du Classique entre l'OM et le PSG au Vélodrome le 31 mars (0-2). En effet, Benoit Bastien avait signalé un hors jeu de Luis Henrique. « Au moment de la frappe, ce joueur (Luis Henrique) est en position de hors-jeu. Il est donc sanctionné. Et il a aussi une très grande proximité avec le gardien de but (Donnarumma) et donc il l'influence forcément dans sa capacité à intervenir », avait expliqué l'arbitre français au micro de Prime Video. Le 28 octobre 2018, Benoit Bastien avait aussi refusé un but à l'OM lors d'un Classique face au PSG au Vélodrome (0-2). En effet, il avait annulé la réalisation de Kostas Mitroglou à cause d'une faute de Kevin Strootman sur Marquinhos au début de l'action. Deux mois plus tôt, le 19 août 2018, Benoit Bastien avait refusé d'aller voir la VAR pour siffler un potentiel penalty à l'OM sur la pelouse de Nimes (3-1). Et pourtant son assistant vidéo, Amaury Delerue, lui avait suggéré d'aller voir les images. L'arbitre français ayant estimé que Valère Germain avait poussé Anthony Briançon en premier dans la surface de réparation nîmoise. Benoit Bastien a refusé un autre but à l'OM le 15 mars 2015 contre l'OL (0-0). Un choix qui a fait exploser Dimitri Payet. Alors que la réalisation de Lucas Ocampos a été annulée face à l'OL, l'ancien capitaine marseillais est sorti de ses gonds dans les couloirs du Vélodrome : « on s'est fait niqu*r, Enc*lé », a gueulé Dimitri Payet.