OM : Grosse sanction après le craquage ?

Axel Cornic

Les rencontres entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais nous réservent toujours des gros affrontements et la dernière n’a pas fait exception, sur la pelouse comme en coulisses. Plus que la victoire marseillaise sur le fil (2-3), ce sont en effet les propos de Mehdi Benatia contre l’arbitrage qui font réagir ces derniers jours.

C’est une victoire qui a alimenté l’énorme engouement autour de l’OM en ce début de saison. Il faut dire que la rivalité avec l’OL s’est renforcée au cours des dernières années et les trois points glanés au Groupama Stadium, permettent aux hommes de Roberto De Zerbi de talonner le PSG et l’AS Monaco en tête de la Ligue 1.

Le craquage de Benatia

Mais c’est surtout ce qui s’est passé dans les couloirs de l’enceinte lyonnaise qui fait couler de l’encre en ce moment ! Mehdi Benatia a en effet eu une sortie remarquée à l’encontre de l’arbitre du match Benoît Bastien, confirmant d’ailleurs ce coup de gueule quelques temps après aux micros de DAZN. « Regardez les épisodes, je n’invente rien, je regarde les images comme tout le monde. Aujourd’hui on a gagné, je ne suis pas celui qui pleure. Mais je le mets en avant » a déclaré le conseiller du président Pablo Longoria. « La deuxième faute sur Balerdi ? Regardez au début de l’action, Lacazette se tient à son maillot ».

La FFF fait appel à la commission de discipline de la LFP

La teneur des propos de Benatia ont rapidement fait réagir et c’est surtout le cas des hautes instances du football français. Ainsi, ce mardi La Provence confirme les informations sorties récemment concernant la FFF, qui aurait décidé de saisir la commission de discipline de la LFP concernant l’ancien défenseur central du Bayern Munich et de la Juventus. Ce dernier risquerait vraisemblablement une, voire plusieurs rencontres de suspension après cette sortie contre l’arbitrage en Ligue 1, ce qui serait une première tâche donc depuis le début de son aventure à l’OM.