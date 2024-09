«Mal au crâne», grosse erreur à 25M€ pour l’OM ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM n’a pas hésité à miser gros pour le recrutement d’Elye Wahi cet été, attiré en provenance du RC Lens pour 25M€. Mais le buteur peine pour l’instant à convaincre à la pointe de l’attaque marseillaise, et Daniel Riolo dresse un constat accablant à son sujet. Grosse erreur de casting pour l’OM ?

Et si l’OM s’était trompé en mettant 25M€ sur la table pour le transfert d’Elye Wahi (21 ans) cet été ? L’ancien buteur du RC Lens, déjà très irrégulier l’an passé avec les Sang et Or, ne parvient toujours pas à convaincre dans le jeu ni dans les statistiques (un seul but marqué en 4 apparitions). Et Daniel Riolo commence à s’inquiéter pour le numéro 9 de l’OM…

Transferts - OM : Quand De Zerbi s'arrache pour un champion du Monde

« Il se prend la tête »

« À chaque fois que tu vois un mec sur la pelouse à la place de Wahi, les autres dégagent quelque chose de beaucoup plus positif. Tu sens qu’il se prend la tête, alors que les autres sont, dans cette équipe de l’OM qui est hyper fraiche en terme d’attitude et de caractère, 100% positifs alors que lui se fait mal au crâne », a expliqué l’éditorialiste de RMC Sport dans l’After Foot dimanche soir, après la victoire de l’OM face à l’OL (3-2).

Une erreur de casting ?

Reste désormais à savoir si Elye Wahi parviendra rapidement à se remobiliser et à enfin convaincre sous le maillot de l’OM, faisant taire les détracteurs qui évoquent déjà une erreur de casting. D’autant que Neal Maupay, son nouveau concurrent direct à l’OM, semble bien en jambes…