Benatia : Longoria a empêché une catastrophe à l’OM ?

Conseiller sportif de l’OM, Mehdi Benatia est derrière les plus grands coups du club phocéen lors du dernier mercato estival. Le Marocain a été plus que précieux au cours des dernières semaines, mais voilà que cela aurait pu se passer différemment. En effet, Benatia aurait tout simplement pu ne plus être à l’OM…

Le 30 novembre 2023, l’OM annonçait l’arrivée de Mehdi Benatia au sein de son organigramme. Formé au sein du club phocéen, le Marocain a ainsi fait son retour à Marseille par la grande porte, étant nommé conseiller sportif. Il est aujourd’hui essentiel aux côtés de Pablo Longoria. En effet, l’Espagnol ayant pris un peu de recul, c’est Benatia qui a largement été aux commandes du mercato estival de l’OM.

« Si je suis encore là, c’est grâce à Longoria »

Primordial lors du mercato à l’OM, Mehdi Benatia aurait pu ne pas être là. En effet, lors d’un entretien accordé à BeIN Sports, le Marocain a évoqué la possibilité d’un départ à l’intersaison, ayant finalement été retenu par Pablo Longoria : « C’est Pablo Longoria qui m’a fait venir ici, si je suis encore là, c’est grâce à lui. Je vous dis la vérité, l’année dernière, ça n’a pas été une saison facile ».

« Mais on va où là ? »

« Quand tu vois ce que j’ai vécu, une équipe qui nous ressemblait pas du tout, qui ne ressemblait pas à ce club, à cette ville. J’ai des matchs en tête, tu perds à Bergame, une demi-finale de Coupe d’Europe, tu ne gagnes même pas un duel, tu ne fais pas une faute, tu ressembles à rien. N’importe quel mec te dis : « Mais on va où là ? » », a poursuivi Mehdi Benatia.