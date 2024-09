Mercato : Signature annoncée, le PSG va éviter une catastrophe à 0€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en 2026, Achraf Hakimi fait désormais partie des cadres du PSG où il vient d'être nommé vice-capitaine. Une nouvelle preuve qu'il est l'un des joueurs majeurs de Luis Enrique. Et alors que la menace d'un départ libre vers le Real Madrid prend forme, le club de la capitale aurait décidé d'accélérer pour boucler sa prolongation de contrat.

Recruté pour environ 60M€ durant l'été 2021, Achraf Hakimi s'est imposé comme un cadre au sein du vestiaire du PSG. Il a même récemment été nommé vice-capitaine derrière Marquinhos. Par conséquent, l'international marocain est titulaire indiscutable et Luis Enrique lui a trouvé un poste hybride de latéral droit qui se transforme en milieu de terrain en phase offensive. Et visiblement, le PSG compte bien sur Achraf Hakimi pour le futur.

Ca chauffe pour la prolongation d'Hakimi au PSG

En effet, ces dernières heures, Fabrizio Romano a révélé que les discussions pour la prolongation d'Achraf Hakimi étaient en bonne voie. Une tendance confirmée par AS ce mardi qui ajoute même que tout avance très bien. Sous contrat jusqu'en 2026 avec le PSG, l'international marocain devrait donc étendre son bail, bien que les détails de son nouveau contrat n'aient pas encore filtré pour le moment. Dans tous les cas, il s'agit d'une signature majeure pour le PSG.

Le PSG veut éviter la menace du Real Madrid

Et pour cause, AS ajoute que le Real Madrid est toujours à l'affût pour récupérer Achraf Hakimi. Le club merengue continue de surveiller de loin l'évolution du joueur issu de son centre de formation. Cependant, les dirigeants de la Casa Blanca ne comptent pas dépenser le moindre euro dans ce dossier. Par conséquent, l'objectif du Real Madrid est d'obtenir la signature libre de l'ancien joueur de l'Inter Milan, comme ce fut le cas avec Kylian Mbappé cet été. Mais cette fois-ci, le PSG n'a pas l'intention de perdre un nouveau joueur libre, et prépare donc la prolongation d'Achraf Hakimi, afin d'éviter son départ pour 0€.