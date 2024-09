Mercato : Messi et Neymar s’en vont, une star du PSG jubile

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'été 2023, le PSG a opéré un changement stratégique majeur en ce qui concerne le mercato. Fini le recrutement de grandes stars, place désormais à un projet qui met en avant des joueurs prometteurs. C'est ainsi que Lionel Messi et Neymar ont été invités à quitter Paris il y a un an, ce qui ne déplairait pas à Gianluigi Donnarumma à en croire son agent Enzo Raiola.

Cet été, le PSG a poursuivi sa nouvelle stratégie qui consiste à miser sur le recrutement de joueurs prometteurs à l'image de Désiré Doué, Joao Neves ou encore Willian Pacho, qui sont tous arrivés durant le mercato estival. Un nouveau projet qui a été lancé avec les départs de Lionel Messi et Neymar en 2023. Et visiblement, le changement de politique sportive au PSG semble convenir à Gianluigi Donnarumma.

«L'équipe est plus soudée. Il n'y a plus les stars Messi, Neymar et autres»

En effet, dans une interview accordée à Tuttosport, Enzo Raiola, l'agent de Gianluigi Donnarumma, révèle que le portier italien est globalement satisfait du nouveau PSG. « Il a manifesté plus d'une fois qu'il était très bien à Paris. Le projet a connu une évolution très positive. L'équipe est plus soudée. Il n'y a plus les stars Messi, Neymar et autres, mais un groupe jeune, avide de victoires », lâche-t-il avant d'évoquer une éventuelle prolongation de contrat.

Donnarumma vers une prolongation au PSG ?

« Il y a encore deux ans, il n'y a pas d'urgence. Mais oui, il y a déjà eu des premières discussions en ce sens. Campos l'a même avoué publiquement, il aimerait garder Gigio. De notre côté, nous avons la volonté de rester. Pour moi, c'est une fierté d'avoir un joueur comme lui dans l'un des clubs les plus importants du monde. Aujourd'hui, il est le porte-drapeau de notre équipe nationale. Il pourrait aussi devenir celui du PSG. Ce serait un plaisir », ajoute Enzo Raiola alors que le contrat de Gianluigi Donnarumma court jusqu'en 2026 avec le PSG.