PSG - Neymar : Il lâche une grande annonce

Entre 2017 et 2023, Neymar a porté les couleurs du PSG. Ponctué de hauts et de bas, le passage du Brésilien à Paris n’a cependant laissé personne indifférent. Phénomène technique, la star qui a rejoint Al-Hilal en août 2023 a notamment impressionné un certain Hugo Ekitike, qui voudrait avoir les qualités de l’ancien numéro 10 parisien.

En 2017, le PSG réalisait un mercato estival sensationnel. Si le jeune prodige Kylian Mbappé était recruté dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire de 180M€ en provenance de l’AS Monaco, les dirigeants parisiens s’offraient le transfert le plus onéreux de l’histoire du football en déclenchant la clause libératoire de Neymar. Paris a ainsi déboursé 222M€ pour le Brésilien du FC Barcelone, destiné à devenir le plus grand joueur du monde dans la capitale.

Neymar aura marqué le PSG

Mais tout ne se sera pas passé comme prévu pour Neymar, qui a alterné les bons et mauvais moments au PSG. Les blessures à répétition n’auront pas aidé le joueur désormais âgé de 32 ans, bien que ce dernier ait marqué de son empreinte les supporters parisiens le temps de six saisons (2017-2023), avec 118 buts en 173 rencontres disputées sous les couleurs du PSG. Parti à Al-Hilal contre 90M€ en août 2023, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne n’en reste pas moins une grande source d’inspiration pour les plus jeunes.

« Quand il s'agit d'élégance, mon joueur préféré est Neymar »

C’est le cas notamment d’Hugo Ekitike, qui aura eu le privilège de côtoyer Neymar au PSG lors de la saison 2022-2023, avant d’être mis au placard l’été suivant. « Quand il s'agit d'élégance, mon joueur préféré est Neymar. Je pourrais passer des heures à regarder des vidéos de lui sur YouTube. J'aime m'en inspirer. Ce qu'il fait sur le terrain est incroyable », a lâché Hugo Ekitike, transféré à l’Eintracht Francfort cet été contre 16,5M€, auprès de Sky Germany.