«C’est grave !», l’OM et Benatia en grand danger ?

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille réalise un excellent début de saison en Ligue 1 sous la houlette de Roberto De Zerbi, avec une première place ex-æquo avec le PSG et l’AS Monaco. Mais c’est plutôt en coulisses que ça se tend, avec Mehdi Benatia qui pourrait écoper d’une sanction exemplaire après ses critiques concernant l’arbitrage lors de la rencontre entre l’OL et l’OM (2-3).

Cette 5e journée de Ligue 1 nous a réservé un gros coup de gueule de la part de Mehdi Benatia, qui n’a pas supporté l’arbitrage de Benoît Bastien lors du choc entre l’OM et l’OL. Les propos du conseiller du président Pablo Longoria ont été assez virulents et il devrait être convoqué par la commission de discipline de la LFP.

« Son attitude agressive est répréhensible et mérite d’être signifiée »

Le Conseil national de l’éthique de la FFF a décidé de saisir la Ligue de football professionnel après ces propos de Benatia, qui pourrait écoper d’un ou plusieurs matchs de suspension. « Son attitude agressive est répréhensible et mérite d’être signifiée. Elle est véhémente, mais on considère que c’est une colère calculée, maîtrisée. Sinon, il aurait tenu des propos injurieux » a confié le président du CNE, d’après La Provence.

« Son comportement est grave et sanctionnable »

« Elle avait pour but de mettre la pression » a poursuivi Patrick Anton. « Sur l’après-match, il vient en rajouter une couche avec une théorie complotiste. Son comportement est grave et sanctionnable ». A noter que du côté de l’OM on assure être totalement derrière Mehdi Benatia après son coup de gueule à l’encontre de l’arbitrage, expliquant d’ailleurs ne pas vouloir changer de ton même en cas de suspension.