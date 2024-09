L'OM pousse un gros coup de gueule !

Axel Cornic

La sortie de Mehdi Benatia contre l’arbitrage de Benoît Bastien lors du choc entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnai (2-3), fait énormément parler. Le conseiller du président Pablo Longoria devrait être convoqué par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel et risquerait plusieurs matchs de suspension.

L’OM a remporté l’Olympico contre l’OL, se plaçant donc en tête de la Ligue 1 avec le PSG et l’AS Monaco, mais risque gros. Mehdi Benatia pourrait en effet être suspendu après sa critique virulente à l’encontre de l’arbitrage de la rencontre, déclarant notamment : « Commencez à nous respecter, ne prenez pas les gens pour des cons ».

« Benatia est dans son rôle, il faut arrêter de lui tombe dessus »

A en croire les dernières indiscrétions sur le sujet, Mehdi Benatia devrait être convoqué par la LFP le 2 octobre prochain et pourrait donc écoper d’une suspension allant de un à plusieurs matchs. Il a toutefois le soutien total de l’OM ! « Ce n'est pas parce qu'on a gagné qu'on ne doit rien dire. En tant que dirigeant, Medhi Benatia est dans son rôle, il faut arrêter de lui tombe dessus » a déclaré Basile Boli, d’après La Provence.

« Cette situation dure depuis trop longtemps, on ne se laissera plus faire »

« On n'aurait pas le droit de ire qu'un arbitre a fait une faute ? Ce n'est pas normal » a poursuivi l’ambassadeur de l’OM. « Je le défends totalement. On ne dit jamais rien, pour une fois qu'on s'exprime... Cette situation dure depuis trop longtemps, on ne se laissera plus faire. Ça suffit ».