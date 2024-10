Transferts : Mourinho pique une star à l'OM, le vestiaire est dépité

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En 2004, après seulement une saison à l'OM, Didier Drogba rejoignait le puissant Chelsea de José Mourinho. Alors que l'on fête les 20 ans du départ de l'international ivoirien, son ancien coéquipier à Marseille, Fabien Laurenti, a évoqué ce départ, assez logique selon lui, et ce transfert record à l'époque.

Qualifié pour la phase de groupes de Ligue des champions durant la saison 2003/2004, l’OM retrouvait sur son parcours un tout jeune entraîneur qui, ne le savait pas encore, allait soulever sa première coupe aux grandes oreilles quelques mois plus tard, un certain José Mourinho. Alors à Porto, le technicien portugais avait profité de ce duel pour observer les prestations d’une star en devenir : Didier Drogba.

Mourinho avait repéré Drogba

« Lors d’un match face au FC Porto où Drogba marque aussi, il y a le défenseur Ricardo Carvalho qui va voir Mourinho, impressionné. Donc sur la route pour aller vers le terrain durant la mi-temps, Mourinho attrape Drogba en lui disant : “Toi un jour, tu joueras dans une bien meilleure équipe avec moi”. Et en juin, ils se rejoignent à Chelsea » a confié Romain Canuti. Le choix de la raison comme l’expliquait Christophe Bouchet, alors président de l’OM. Il faut dire que les Blues avaient mis le paquet pour attirer Drogba (33M€).

« On a eu du mal à y croire »

Membre de l’OM durant cette fameuse saison, Fabien Laurenti est revenu sur cette opération à l’occasion des 20 ans de son départ de Marseille. Il a fallu du temps au vestiaire phocéen pour digérer la nouvelle. « On a eu du mal à y croire, mais les réalités du football rattrapent Drogba et l’OM. Et lorsqu’une offre de 33M€ arrive, l’OM ne peut pas le refuser. Didier s’en va. En tant que supporters, c’est dommage. Mais pour lui, pour sa carrière, ça l’a servi. Il avait déjà le niveau pour jouer à Chelsea » a-t-il confié sur le plateau de BFM Marseille. Ainsi s’est terminé le court passage de Drogba à l’OM.