Un buteur de l'OM conseillé pour faire «une carrière à la Drogba»

Recruté en provenance du RC Lens, Elye Wahi doit composer avec la concurrence de Neal Maupay, lui aussi arrivé à l’OM lors du dernier mercato estival. Une concurrence nécessaire si l’international Espoirs français veut marcher dans les pas de Didier Drogba, comme il l’avait déclaré lors de sa présentation, selon Djibril Cissé.

Après la grave blessure de Faris Moumbagna, Elye Wahi a vu un nouveau concurrent débarquer à l’OM, Neal Maupay. Ce dernier s’est illustré dès sa première titularisation en ouvrant le score contre son ancien club, l’OGC Nice (2-0). La concurrence, Djibril Cissé la connaît bien, lui qui devait batailler pour sa place avec Mamadou Niang et Mickaël Pagis à Marseille.

« C'est bien d'avoir cette pression »

« Il y avait Pagis, Niang, on tournait beaucoup. Mamad' était à l'aise sur les côtés, moi j'étais un joueur d'axe. Mais dans les clubs où je suis allé, il y avait toujours eu de la concurrence, Milan Baros ou Peter Crouch à Liverpool, Miroslav Klose à la Lazio... C'est bien d'avoir cette pression, car tu ne peux pas te reposer. Même si tu marques, ce n'est jamais figé, il suffit que l'autre fasse un bon match. Je pense que Maupay est dans le bon état d'esprit, il a dit qu'il était aussi là pour faire progresser Wahi, il a la bonne attitude », a confié Djibril Cissé, dans un entretien accordé à L'Équipe.

« S'il veut une carrière à la Drogba, il faut en passer par là »

Lors de sa présentation, Elye Wahi avait exprimé sa « fierté » de suivre les pas de Didier Drogba. En ce sens, la concurrence est nécessaire selon Djibril Cissé : « À 21 ans, on n'est plus jeune dans le foot actuel. Il faut qu'il vive avec la concurrence, il est à Marseille. S'il veut une carrière à la Drogba, il faut en passer par là. Il a beaucoup de qualités, il est malin dans les appels, et on ne met pas quatre buts à Lyon (lors de la défaite 4-5 de Montpellier, le 7 mai 2023) si on n'est pas un bon finisseur. Il faut simplement qu'il encaisse le transfert. Et quand le premier but va entrer, ensuite il va enchaîner, la confiance va s'installer. »