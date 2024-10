Blessure polémique à l’OM, il lâche ses vérités

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Convoqué en équipe de France Espoirs lors du rassemblement de septembre, Quentin Merlin était revenu blessé à la cuisse droite et n’a toujours pas fait son retour depuis. L’OM avait alors remis en question la gestion du staff des Bleuets, dont le sélectionneur, Gérald Baticle, s’est expliqué à ce sujet.

Touché à une cuisse lors de la rencontre opposant l’équipe de France Espoirs et la Slovénie le 6 septembre dernier (1-1), Quentin Merlin avait tout de même été titularisé quatre jours plus tard contre la Bosnie-Herzégovine (2-0). Depuis, le latéral droit âgé de 22 ans n’a toujours pas rejoué. Comme indiqué par La Provence, l’OM juge la gestion du staff des Bleuets, qui pensait que ce n’était qu’une béquille, comme « irrespectueuse ».

Baticle s’explique sur la blessure de Merlin

Invité dans l’émission Génération After sur RMC, Gérald Baticle s’est expliqué à propos de la blessure de Quentin Merlin : « Quentin a joué le premier match à Angers, il a fini avec un bandage au genou, au-dessus du genou, parce qu’il avait pris un double coup sur le bas du quadri. Et puis le lendemain soin, le surlendemain reprise très légère et la veille de match il a fait une séance totale. En échange avec le docteur et avec lui, parce qu’il était à 100% de ses moyens, il a joué. Il est sorti je pense vers la 85e minute, pas pour un problème, parce qu’on menait 2-0, que le match était fait, il avait déjà joué le premier. On venait de marquer le deuxième quelque temps avant et j’ai fait rentrer Belocian, qu’avait fait un beau rassemblement et méritait de participer et gagner une cape. »

« On n’a pas décelé de blessure qu'on aurait pu soigner »

Le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs assure qu’il y avait « un problème de coup à un moment donné, mais on n’a pas décelé de blessure qu'on aurait pu soigner, ou aménager son temps. La priorité, c’est toujours l’intégrité des joueurs. On aime récupérer les joueurs et les rendre en forme. De voir Merlin sur le côté, c’est handicapant pour Marseille, et ça l’a été également pour nous. Vous pensez bien qu’on n’a pas décelé de problème, sinon on l’aurait ménagé. »