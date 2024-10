Mercato : Métamorphosé, il annonce un atout magique à l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce mercredi, le Stade Vélodrome fête ses 10 ans dans sa version actuelle, depuis ses travaux et la couverture de toutes ses tribunes, contre une seule auparavant. Ayant connu les deux versions, Dimitri Payet s’est confié sur l’ambiance de l’antre de l’OM, qui peut parfois galvaniser ses joueurs, mais également en tétaniser certains.

« Il a toujours dit qu’il voulait jouer à l’OM. » Dans un entretien accordé à France Bleu Provence, Dimitri Payet a révélé qu’Antoine Griezmann lui avait souvent confié son envie de jouer à l’OM. Une envie qui s’explique surtout par l’ambiance du Stade Vélodrome : « À chaque fois qu’on y allait avec la sélection, il était le plus heureux. » Un stade qui a connu un grand changement il y a maintenant 10 ans, avec un agrandissement de 7 000 places et la couverture de la totalité de ses tribunes.

Pogba - OM : La réponse de Benatia est dévoilée https://t.co/FSxqWQOxF7 pic.twitter.com/Kt5yyJ2DLZ — le10sport (@le10sport) October 16, 2024

« Ou tu grandis et tu apprends à jouer, à vivre avec cette pression, ou tu ne la supportes pas et cela devient compliqué »

Ce qui fait une sacrée différence concernant l’ambiance au sein du Stade Vélodrome selon Dimitri Payet, qui a également connu l’ancienne version à son arrivée en provenance du LOSC en 2013. « On l’a vu sur les différentes années depuis que ce nouveau Vélodrome existe et même avant. Le Vélodrome a le pouvoir…. Je l’ai toujours dit. À Marseille soit tu en ressors grandi et tu réussis. Soit tu retournes à l’étage d’en-dessous parce que tu n’es pas capable de jouer dans ce stade-là. Ce n’est pas simple. Je l’ai vécu. Ce stade-là est capable de faire en sorte de t’affirmer. Ou tu grandis et tu apprends à jouer, à vivre avec cette pression, ou tu ne la supportes pas et cela devient compliqué », a déclaré l’ancien capitaine de l’OM.

« C’est un stade, honnêtement, qui change un joueur, qui change un homme, qui change une carrière »

Pour Dimitri Payet, avoir l’opportunité d’évoluer au Stade Vélodrome a le pouvoir de changer la carrière d’un joueur : « À l’image de l’OM cette saison et de toutes les saisons d’ailleurs, il y a beaucoup d’attente. Mais le public du Vélodrome est un public très exigeant. Et tout ce qu’il demande, c’est que son équipe donne tout. On peut gagner, faire match nul ou perdre… J’ai eu des matchs où on a perdu, mais ils ont vu que l’on avait tout donné et on s’est fait applaudir à la fin. C’est un stade, honnêtement, qui change un joueur, qui change un homme, qui change une carrière. »