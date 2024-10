Le calvaire prend fin, Neymar lâche un grand message

Jean de Teyssière

Le 17 octobre dernier, cela faisait exactement un an que Neymar s'était déchiré le ligament croisé du genou. Alors qu’habituellement, une absence de six mois est évoquée, Neymar n’a pas retrouvé les terrains depuis sa blessure. S’il doit revenir en janvier prochain, il a évoqué une blessure que seul un guerrier qui n’abandonne jamais pouvait surmonter.

Depuis son départ du PSG à l’été 2023, Neymar n’a que très peu joué. Cinq matchs en tout cas Al-Hilal, pour un but et trois passes décisives. Le 17 octobre 2023, il est victime d’une grave blessure au genou avec la sélection brésilienne. Un an plus tard, il n’est toujours pas retourné sur un terrain.

Neymar : Une date est fixée pour son grand retour ! https://t.co/0UJQTtXYDy pic.twitter.com/I3BwtreMo1 — le10sport (@le10sport) October 16, 2024

Neymar de retour en janvier ?

Un an après sa blessure au genou, le retour de Neymar à la compétition se fait attendre. L’international brésilien devrait être de retour à partir du mois de janvier 2025 avec Al-Hilal. En attendant, l’ancien Parisien poursuit sa rééducation pour éviter de se reblesser gravement.

«Les marques d’un guerrier qui n’abandonne jamais»

Sur son compte Instagram, le Brésilien Neymar a posté deux clichés. L’un illustrant sa sortie sur civière, avec la légende : « un an depuis la pire blessure que j’ai eue » et le second montrant les cicatrices de son genou, après l’opération : « les marques d’un guerrier qui n’abandonne jamais. »