Clash à l’OM, De Zerbi répond cash

En froid avec ses dirigeants, Chancel Mbemba a fait son grand retour à l'entraînement du groupe professionnel. Pour autant, le défenseur congolais ne devrait plus apparaître, en match officiel, sous le maillot de l'OM. Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto de Zerbi a confirmé que sa situation restait inchangée.

Le calvaire continue pour Chancel Mbemba. Bien que de retour avec le groupe professionnel, le défenseur congolais ne devrait pas reporter, de sitôt, le maillot de l’OM.

La mise au point de De Zerbi

« La situation honnêtement n'a pas changé. On avait parlé avec lui, j'avais parlé avec lui avant le début de la saison, dans ma situation, il faut prendre des décisions qui ne sont pas toujours faciles. C'est la même chose qu'on avait fait avec Veretout, avec Pau Lopez, avec Gigot. On lui a dit qu'on avait l'intention de reconstruire l'équipe avec d'autres joueurs » a déclaré Roberto de Zerbi, à l’origine de son déclassement.

« Il y a des choix qui doivent être faits »

Le coach de l’OM s’est aussi questionné sur l’attitude des journalistes présents en salle de presse. « C'est une question que vous ne m'avez pas posée quand on était premier au classement. Je ne sais pas si les choses ont beaucoup changé. Honnêtement, je ne pense pas. On le respecte, c'est dommage parce que ce sont tous de très bons joueurs, lui comme les autres, mais il y a des choix qui doivent être faits, et ce sont des choix qu'on a faits » a confié De Zerbi en conférence de presse.