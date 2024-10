Mercato : Un retour à l'OM ? La réaction de Guendouzi !

Amadou Diawara

Après deux saisons de bons et loyaux services à l'OM, Matteo Guendouzi (25 ans) s'est envolé vers Rome pour s'engager en faveur de la Lazio. Alors que le club phocéen va affronter le PSG le 27 octobre, l'international français a annoncé la couleur, avant de s'amuser d'un possible retour à Marseille.

Lors de l'été 2021, Matteo Guendouzi s'est engagé en faveur de l'OM. Malgré deux bonnes saisons à Marseille, le milieu de terrain de 25 ans a migré vers Rome, du côté de la Lazio. En effet, les Biancocelesti ont déboursé environ 13M€ pour s'offrir les services de Matteo Guendouzi.

Guendouzi s'amuse de son possible retour à l'OM

Ayant quitté l'OM il y a un an, Matteo Guendouzi est toujours un grand fan du club phocéen. D'ailleurs, l'international français sera à fond derrière l'écurie olympienne lors du Classique face au PSG le 27 octobre.

«Pas besoin de dire pour qui mon coeur balance»

Alors que l'OM reçoit le PSG lors de la neuvième journée de Ligue 1, Matteo Guendouzi a été interrogé sur un potentiel rapatriement Marseille. Et le numéro 8 de la Lazio a préféré botter en touche. « Le Classique entre l'OM et le PSG ? Pas besoin de dire pour qui mon coeur balance pour ce match, mais en tout cas, il n'y a que du positif pour la Ligue 1 de savoir que cette année ça va être très compétitif ; avec aussi Monaco, qui fait de très belles choses depuis le début de saison. S'il ne manque plus que moi à l'OM ? (Rires) Merci à toi », a déclaré Matteo Guendouzi lors d'un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche matin.