Mercato - RC Lens : Il balance sur son retour !

Arnaud De Kanel

Prêté à Laval la saison dernière, Rémy Labeau Lascary est revenu au RC Lens cet été. Le jeune guadeloupéen de 21 ans occupe un rôle important dans la rotation, ce qui en a étonné plus d'un. Mais de son côté, l'attaquant lensois s'attendait à bénéficier d'un temps de jeu aussi important.

Contraint de céder Elye Wahi à l'OM, le RC Lens a tout de même procéder à une refonte massive de son secteur offensif. Adam Buksa, Morgan Guilavogui et Ibrahima Baldé en ont fait les frais mais pas Rémy Labeau Lascary. Pourtant inexpérimenté, l'attaquant de 21 ans occupe un rôle très important depuis qu'il est revenu de Laval. A vrai dire, il savait que les dirigeants lui faisaient confiance.

Mercato : Catastrophe au RC Lens, transfert en vue ? https://t.co/hNGvDbRIxv pic.twitter.com/Gz1YTaKi7I — le10sport (@le10sport) October 9, 2024

«Je voulais vraiment rester à Lens»

« Si je m'attendais à occuper un rôle dans la rotation ? Oui. Je suis rentré de Laval et je voulais vraiment rester à Lens. J’ai tout fait pour, durant la préparation. Je me suis donné les moyens d’être présent, les matchs amicaux, les séances d’entraînement. Je me suis donné à fond. J’ai fait ce que j’avais à faire pour ne pas avoir de regrets. Le coach m’a dit que j’allais être intégré au groupe, mais aussi que ça ne dépendait que de moi », a confié Rémy Labeau Lascary à Lensois.com. Le Guadeloupéen a ensuite évoqué sa relation avec Will Still.

«Avec le coach, si tu es bon à l’entraînement, tu as ta chance en match»

« Je suis arrivé, il ne me connaissait pas vraiment. Il a appris à me découvrir aux entraînements et en match. Après la préparation, on a fait un point. Il a appris à découvrir mon jeu, ma personnalité. Et suite à ça, il m’a dit comment il allait m’utiliser cette année. Après Laval, il a fallu aussi faire ma place dans ce groupe-là, avec un nouveau staff, etc. Je voulais vraiment rester à Lens. Du coup, comme je l’ai dit, je me suis donné à fond. J’ai donné tout ce que je pouvais pour ne pas avoir de regrets. Et à la fin, ça a porté ses fruits. J’espère que ça va continuer. Avec le coach, si tu es bon à l’entraînement, tu as ta chance en match », a ajouté l'attaquant du RC Lens.