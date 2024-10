Mercato - PSG : Un transfert à 85M€ pour cet hiver ?

Thomas Bourseau

En marge du mercato d’hiver qui approche les jours passant, Luis Enrique aurait à coeur que le PSG boucle un transfert. Toutefois, ce ne serait pas dans le sens des arrivées. En effet, le coach espagnol aimerait voir Randal Kolo Muani plier bagage et des intermédiaires l’auraient offert à la Premier League.

Randal Kolo Muani pourrait-il être une erreur de casting de la part du PSG ? À l’été 2023, quelques semaines après la vente de Neymar à Al-Hilal pour 90M€ et quelques mois après le terme de la Coupe du monde au Qatar, le Paris Saint-Germain décidait de réinvestir l’argent récolté par le biais de la vente du Brésilien en Arabie saoudite sur le dossier Kolo Muani.

Luis Enrique souhaiterait arrêter les frais avec Randal Kolo Muani

Néanmoins, plus d’un an après son arrivée au PSG, Randal Kolo Muani est tout sauf un élément indiscutable aux yeux de son entraîneur. Luis Enrique militerait d’ailleurs en interne, selon TBR Football, pour que le Paris Saint-Germain lui trouve une porte de sortie pendant le mercato hivernal, ne voulant plus compter sur lui pour la suite de son aventure au PSG qui devrait être rallongée pour deux saisons supplémentaires d’après le journaliste Abdellah Boulma.

Randal Kolo Muani proposé à des cadors de Premier League

Valorisé à une somme avoisinant les 85M€, Randal Kolo Muani ferait tourner quelques têtes en Premier League. Ce qui n’a pas échappé à plusieurs intermédiaires travaillant sur l’opération. TBR Football assure que le joueur aurait été offert à Arsenal, Manchester United, Chelsea, Newcastle ou encore Manchester City, rien que ça. Reste à savoir si le transfert que semble espérer Luis Enrique se déroulera pendant le mercato d’hiver.