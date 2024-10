PSG : Luis Enrique provoque un autre malaise dans le vestiaire ?

Pierrick Levallet

Pour sa deuxième saison sur le banc du PSG, Luis Enrique a décidé de changer certaines choses dans sa tactique. Le technicien espagnol privilégie l’équilibre désormais, et souhaite que sa défense relance proprement le jeu. L’entraîneur parisien a ainsi donné un rôle un peu particulier à Nuno Mendes, qu’il n’apprécie pas vraiment.

Luis Enrique a changé pas mal de choses dans son PSG pour sa deuxième saison sur le banc parisien. Le technicien espagnol a des idées bien à lui qu’il souhaiterait imposer dans le vestiaire depuis le départ de Kylian Mbappé. L’entraîneur de 54 ans a ainsi revu ses plans, et voudrait notamment que sa défense soit plus impliquée dans la relance.

Luis Enrique donne un nouveau rôle à Nuno Mendes au PSG

Dans cette optique, Luis Enrique a donné un tâche un peu particulière à Nuno Mendes. Comme le rapporte Le Parisien, le latéral gauche de 22 ans a un rôle plus conservateur. D’ordinaire explosif et très impliqué en attaque, l’international portugais se sentirait plutôt bridé dans son expression offensive désormais. Si Nuno Mendes comprend et applique les consignes à la lettre, cela générerait malgré tout un certain malaise dans le vestiaire. L’ancien du Sporting CP voudrait apporter plus dans les 30 derniers mètres.

«Nuno Mendes est perçu comme un des premiers relanceurs»

Tripy Makonda a néanmoins expliqué en partie pourquoi Nuno Mendes avait ce nouveau rôle au PSG. « J’aimerais le voir s’exprimer un peu plus offensivement, mais dans le modèle de jeu que Luis Enrique veut mettre en place, notamment dans les sorties de balle, Nuno Mendes est perçu comme un des premiers relanceurs » a indiqué l’ancien latéral gauche du PSG, interrogé par Le Parisien. Pour le moment, Nuno Mendes n'en fait pas de cas. Il aurait intégré le concept d'équilibre dans l'équipe et s'adapterait au nouveau rôle que Luis Enrique lui a confié. Reste maintenant à voir si le malaise ne deviendra pas plus important au cours des prochaines semaines.