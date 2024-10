Mbappé - PSG : «Comme un amateur», la version du complot démontée ?

Axel Cornic

Dès la sortie des premières indiscrétions sur l’affaire de viol et d’agression sexuelle lancée par la presse suédoise, Kylian Mbappé a pointé du doigt le Paris Saint-Germain. Pour la star française, qui évolue désormais au Real Madrid, ça semble assez clair que son ancien club est derrière tout ça. Mais est-ce la vérité ?

L'énorme polémique autour de Kylian Mbappé a soulevé énormément de questions et tout le monde s’efforce depuis quelques jours de trouver les réponses. Car ce dossier ressemble de plus en plus à un véritable film d’espionnage, avec la star française qui accuse notamment le PSG d’être derrière tout ça.

« Il s’est mis dans la gueule du loup comme un bleu »

Du côté du club parisien on a évidemment démenti, même si un tel scénario n’est pas totalement étonnant vu les agissements des dernières années. Pourtant les circonstances autour de cette escapade suédoise de Mbappé, à l’origine de toute l’histoire, laissent assez perplexe. « Si c’est vraiment un complot, il s’est mis dans la gueule du loup comme un amateur, comme un bleu » s’est interrogé Romain Molina.

« Pourquoi à un moment donné tu n’as pas porté plainte ? »

« Nasser Al-Khelaïfi et le PSG seraient responsables de tous les maux de Mbappé » a poursuivi le journaliste d’enquête de cette affaire autour de Kylian Mbappé, dans un entretien accordé à la chaîne YouTube Colinterview. « Mais si tu penses ça et quand tu sais les affaires qu’il y a eu entre les deux, pourquoi à un moment donné tu n’as pas porté plainte ? ».