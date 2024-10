Mercato : L’annonce d’un joueur du PSG sur son prochain transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Né à Valence, Carlos Soler n’avait connu que le club Che avant de rejoindre le PSG à l’été 2022. Un départ d’Espagne qui n’a toutefois pas fait oublier au milieu de terrain d’où il vient. Aujourd’hui, Soler reste très attaché à Valence. Au point d’y revenir un jour ? La question lui a été posée et le joueur du PSG a fait le point.

Pas dans les plans de Luis Enrique pour cette saison au PSG, Carlos Soler a pris la direction de West Ham. Aujourd’hui, l’Espagnol est prêté, sans option d’achat, chez les Hammers. Si la saison est encore longue, on se pose déjà la question sur l’avenir de Soler. Où jouera-t-il la saison prochaine lui qui est encore sous contrat jusqu’en 2027 ?

« Je ne vais jamais fermer la porte »

Dans un entretien accordé à Marca ce samedi, Carlos Soler s’est notamment prononcé sur un possible retour du côté de Valence. Formé au sein du club Che, le joueur qui appartient au PSG a alors expliqué : « Est-ce que j’imagine revenir à Valence ? Je ne vais jamais fermer la porte car je me considère comme un supporter de Valence ».

« J’ai un contrat avec le PSG »

« J’aime Valence et je passe mon temps libre là-bas. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le football, mais c’est clair qu’à un moment, j’aimerais revenir. Mais actuellement, je suis concentré sur West Ham et après… j’ai un contrat avec le PSG », a ensuite ajouté Carlos Soler. Affaire à suivre…