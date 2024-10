Vente Paris FC : Une légende du PSG impliquée dans le deal

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Paris FC va entrer dans une nouvelle dimension. Propriétaire du groupe de luxe LVMH, la famille Arnault devrait devenir actionnaire majoritaire de l'équipe. Elle devrait s'associer à Red Bull, qui est aussi entré en négociations exclusives avec Pierre Ferracci. Dans le processus de recrutement, une légende du PSG pourrait obtenir un rôle de choix.

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel ! La famille Arnault, plus grande fortune de France, débarque dans le monde impitoyable du football. Le propriétaire du groupe LVMH devrait signer le rachat de 55% du capital du Paris FC à Pierre Ferracci, actuel actionnaire majoritaire du club.

Déjà présent, Rai devrait donner un coup de main

La famille Arnault sera accompagnée de Red Bull, qui apportera son expertise. Lui-même pourrait être épaulé par Rai, ancienne légende du PSG et qui connaît parfaitement la région parisienne comme l’a noté Ferracci.

Un projet Barça lancé ?

« Le bassin francilien est le meilleur du monde, avec celui de Sao Paulo au Brésil. Ça tombe bien, on a Raï, et donc un regard sur les deux. On rêve tous de cette colonne vertébrale, un peu comme la Masia et le Barça. Après, on est ouvert au monde, il y a des grands joueurs qui viendront d’ailleurs. Ça sera un mélange des deux » a confié le propriétaire du Paris FC à 20 Minutes.