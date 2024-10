Paris FC : La famille Arnault débarque, voilà la raison

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La nouvelle a été officialisée jeudi. La holding Agache de la famille Arnault a annoncé être entré en négociations exclusives pour devenir actionnaire majoritaire du Paris FC. Actuel propriétaire de la formation, Pierre Ferracci en a dit plus sur son mode de désignation et sur les réelles motivations qui accompagnent la venue de la plus grande fortune de France.

Actuel leader de Ligue 2, le Paris FC va pouvoir rêver encore plus grand. La famille Arnault devrait prendre possession du club. Elle sera accompagnée de Red Bull, qui a déjà montré son savoir-faire en Autriche, aux Etats-Unis, mais aussi en Allemagne. Ce jeudi, le Paris FC a annoncé des négociations exclusives avec la holding Ahache, qui appartient à la famille Arnault. Ce qui laisse entendre que le deal est imminent.

Paris FC : La famille Arnault annonce déjà du lourd ! https://t.co/O9UKyz3IeO pic.twitter.com/tmfNwK4aFh — le10sport (@le10sport) October 17, 2024

Ferracci dévoile sa stratégie

Actuel propriétaire de l’équipe, Pierre Ferracci devrait s’effacer, totalement, trois ans. Désireux d’accompagner cette transition, il a évoqué la venue de Bernard Arnault et de son fils. «J’avais pas mal de solutions que j’étais allé chercher moi-même ou qui étaient venues à moi. A un moment donné, pour clarifier tout ça, j’ai mandaté une banque pour m’aider. J’ai défini les critères qui me semblaient les meilleurs, je souhaitais notamment une solution nationale, éventuellement européenne, pas par fermeture vis-à-vis d’investisseurs étrangers, puisqu’il y en a dans le capital aujourd’hui et je les remercie d’avoir accompagné le développement du club, mais parce que je pense que ça manque dans le football français. Je n’ai pas envie que demain, 95 % des clubs soient sous domination étrangère. Il y en a déjà les deux tiers » a-t-il confié à 20 Minutes.

Voilà pourquoi Arnault débarque

Mais pourquoi la famille Arnault décide-t-elle d’investir maintenant ? Pourquoi au Paris FC plutôt qu’au PSG ? Pierre Ferracci a livré quelques indices. «Je ne veux pas parler à leur place, mais il y a je crois une dimension stratégique dans le rapport entre le luxe et la performance des sportifs, une démarche clairement familiale et puis une autre qu’on pourrait qualifier de sociale ou de sociétale. Compte tenu des moyens puissants qui sont les leurs, ils ont la volonté de faire profiter le sport le plus populaire de ce qu’ils ont construit, de rendre dans le football les moyens que la société leur a permis de réunir. Il y a un peu tout ça» a-t-il confié.