Après la vente, le Paris FC officialise son entraîneur !

C’est désormais officiel, le Paris FC entre dans une nouvelle ère avec l’arrivée de la famille Arnault ainsi que de Red Bull. Et alors que ce genre de situation provoque parfois un changement d’entraîneur, Pierre Ferracci assure que ce ne sera pas le cas et que Stéphane Gilli conservera son poste.

Comme attendu, le Paris FC a confirmé l'arrivée de la famille Arnault dans le capital du club, avec notamment Red Bull qui sera actionnaire minoritaire. Par conséquent, une folle rumeur a circulé avec l'arrivée de Jürgen Klopp sur le banc parisien. Mais Pierre Ferracci, président du PFC, assure que Stéphane Gilli sera conservé.

Ferracci confirme Gilli dans ses fonctions

« Non, il ne sera pas l'entraîneur. Enfin pas pour l'instant... Sauf un jour si on est en Ligue des champions. Stéphane Gilli chez nous fait du très bon travail. Nous, on va apprendre ce qu'est le rôle de coordination au niveau mondial de Jürgen Klopp. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup », révèle-t-il au micro de BFM Business.

«Stéphane Gilli chez nous fait du très bon travail»

Également présent sur le plateau de l’After Foot, Pierre Ferracci en a rajouté une couche : « Klopp peut apporter son aura, son image. Je crois aux échanges avec Red Bull, Leipzig... On échange comme les entreprises échangent entre elles. Je suis séduit par les datas de Red Bull, leur style… ».