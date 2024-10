Rachat du Paris FC : Il jubile après la grande annonce !

Jean de Teyssière

C’est désormais officiel, le Paris FC va se faire racheter par Bernard Arnault et Red Bull. Agache, le holding crée par le milliardaire français a annoncé jeudi être entré en négociations exclusives pour racheter des parts dans le club. Vincent Labrune, le président de la LFP est heureux de ce rachat.

Habitué à la Ligue 2, le Paris FC va changer d’ère. La famille Arnault, qui fait partie des premières fortunes mondiales sera accompagnée par Red Bull, bien implanté dans le sport depuis une décennie. Une situation qui va faire plaisir aux supporters du Paris FC.

Paris FC : La famille Arnault annonce déjà du lourd ! https://t.co/O9UKyz3IeO pic.twitter.com/tmfNwK4aFh — le10sport (@le10sport) October 17, 2024

«Le Paris FC annonce qu’Agache entre en négociations exclusives»

Ce jeudi, le club du Paris FC a officialisé son rachat : « Le Paris FC annonce qu’Agache entre en négociations exclusives en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire dans le Paris FC. Le Paris FC va écrire une nouvelle page de sa riche histoire avec la famille Arnault et Red Bull qui est également entré en négociations pour l'acquisition d'une participation minoritaire. Double ambition : inscrire durablement les équipes masculine et féminine dans l'élite du football français et dans le coeur des Parisiens. »

«C’est une très bonne nouvelle»

Le président de la LFP, Vincent Labrune, a dévoilé ce jeudi le nouveau trophée de la Ligue 1. En parallèle, il a également réagi au futur rachat du Paris FC, qui pourrait envoyer deux clubs de la capitale au sommet du football français, come relayé par L'Équipe : « C'est une très bonne nouvelle pour le football français en général et pour le Championnat en particulier. C'est vraisemblablement la meilleure nouvelle que l'on ait eue depuis quelques mois. C'est totalement en phase avec le plan stratégique que l'on a lancé, qui est notamment d'avoir plus de grands investisseurs. L'arrivée de la famille Arnault est une très bonne chose. Cela va donner de la force à nos compétitions et contribuer à nous rendre moins dépendants à nos droits domestiques. »