Paris FC : La famille Arnault annonce déjà du lourd !

Ce jeudi, le processus de rachat du Paris Football Club par la famille Arnault et le groupe Red Bull a été officialisé. Futur représentant de Agache, la holding du milliardaire français Bernard Arnault, au sein du Conseil d’administration de l’autre club de la capitale, Antoine Arnault a affiché ses ambitions.

La révolution prend forme du côté du Paris FC. Dans un communiqué, Agache a officialisé ce jeudi l’ouverture de négociations exclusives en vue de l’acquisition de l’actuel leader de Ligue 2. La holding du milliardaire français Bernard Arnault, qui devrait mettre la main sur 55 % des parts du club dans un premier temps, sera accompagnée du groupe Red Bull, qui va devenir actionnaire minoritaire (15%). Antoine Arnault, futur représentant de Agache au sein du Conseil d’administration du PFC, annonce la couleur pour la suite et affiche son objectif d’écrire « une belle page du football français » avec un « futur très grand club ».

« À travers ce projet, nous souhaitons continuer à incarner des valeurs d’exigence »

« Les valeurs qu’il véhicule, la passion qu’il engendre, les émotions qu’il suscite, le football est depuis longtemps une grande passion pour nous. Notre famille a toujours été proche du monde du sport, des sportifs, et des jeunes femmes et hommes qui cherchent à se dépasser. À travers ce projet, nous souhaitons continuer à incarner des valeurs d’exigence, de culture de l’effort et du respect des traditions d’un grand (et futur très grand) club », confie le fils de Bernard Arnault.

« Nous avons bon espoir que, progressivement, nous écrivions ensemble une belle page du football français »

« Le Paris FC est un exemple à de nombreux égards, et nous tenons ici à remercier Pierre Ferracci, qui reste actionnaire et sur qui nous comptons encore beaucoup en tant que Président, et tous les membres du staff du Paris FC pour le travail exceptionnel qu’ils ont accompli jusqu’à présent, poursuit Antoine Arnault. Avec notre soutien, ainsi que celui, précieux, de notre partenaire Red Bull, nous avons bon espoir que, progressivement, nous écrivions ensemble une belle page du football français, sans se fixer d’objectifs précis à ce stade. Le sport réserve parfois bien des surprises ! »