Mercato : Le RC Lens va boucler un transfert XXL ?

Arnaud De Kanel

Acheté 100 000€ à l'été 2023, Kodir Khusanov se distingue par ses excellentes performances depuis le début de la saison. Le RC Lens pourrait donc réaliser une énorme affaire lors des prochaines fenêtres de recrutement comme l'estime Angelo Fulgini. Le coéquipier de l'Ouzbek le voit signer dans un très grand club.

Le RC Lens s'attendait à perdre Kevin Danso cet été avant que le transfert de l'Autrichien vers l'AS Rome ne tombe finalement à l'eau. Ecarté des terrains depuis, Danso a perdu sa place au profit de Kodir Khusanov. L'Ouzbek a saisi sa chance et il sera bien difficile de le déloger.

«Les meilleurs joueront»

D'ailleurs, Will Still ne compte pas faire de cadeau à Kevin Danso malgré son statut, et fera jouer le plus méritant. « Les meilleurs joueront », a confié l'entraineur du RC Lens en conférence de presse. Et pour l'heure, Khusanov a plus d'une longueur d'avance. Il impression même ses coéquipiers à l'image d'Angelo Fulgini, dithyrambique à son sujet.

«C'est sûr qu'il a le potentiel pour jouer dans les plus grands clubs du monde»

L'ancien joueur du SCO Angers prévoit un gros transfert pour son jeune coéquipier. « C'est le défenseur moderne que tout le monde rêve d'avoir. On en parle parfois à table, je le vois aller très haut même si j'espère qu'il restera le plus longtemps possible pour nous aider. C'est sûr qu'il a le potentiel pour jouer dans les plus grands clubs du monde », a déclaré Fulgini dans des propos relayés par L'Equipe.