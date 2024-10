Pogba - OM : La Juventus annonce déjà le verdict !

Axel Cornic

En marge de la rencontre entre la Juventus et la Lazio ce samedi soir (1-0), le directeur sportif bianconero Cristiano Giuntoli s’est exprimé au sujet de la situation de Paul Pogba. Sous contrat jusqu’en 2026, le milieu français a récemment vu sa suspension pour dopage être réduite et son nom a été lié à des nombreux clubs, dont l’Olympique de Marseille.

Cet été, personne n’aurait jamais parié sur une arrivée d’Adrien Rabiot à Marseille. Pourtant, Pablo Longoria et Mehdi Benatia l’ont fait désormais, on rêve d’encore plus grands. Car il s’agit de Paul Pogba, qui va pouvoir faire son grand retour en 2025, puisque le TAS a réduit sa suspension pour dopage de quatre ans à 18 mois.

Pogba de retour sur les terrains !

Le Champion du monde 2018 devrait bien se retrouver sur le marché dans les prochains mois, puisque son club de la Juventus souhaiterait trouver un accord pour une rupture à l’amiable de son contrat. Il faut dire que son salaire de 11M€ brut par an pourrait être un véritable poids pour les caisses du club.

« Nous avons été contraints d'investir sur d'autres joueurs et notre effectif est pour le moment au complet »

Et c’est bel et bien ce scénario qui se précise, puisque Cristiano Giuntoli a ouvert grand la porte à un départ de Paul Pogba. « Notre position à propos de Paul est très claire. Paul a été un grand joueur de football, mais il a arrêté de jouer pendant tellement longtemps » a expliqué le directeur sportif de la Juventus, au micro de DAZN. « Nous avons été contraints d'investir sur d'autres joueurs et notre effectif est pour le moment au complet ».