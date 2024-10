Mercato - PSG : Du lourd se prépare avec cette recrue !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG a déboursé 60M€ (bonus compris) afin de recruter Désiré Doué. Considéré comme un grand talent du football français, l’ancien prodige du Stade Rennais connaît des débuts plutôt timides dans la capitale. Cependant, ni le joueur de 19 ans ni le club francilien ne sont inquiets concernant la suite de son aventure chez les Rouge et Bleu.

Le PSG ne compte plus sur des stars. Depuis deux ans, les dirigeants parisiens souhaitent bâtir une équipe axée sur le collectif ainsi que sur la présence de jeunes joueurs prometteurs. Cet été, Paris a recruté João Neves, Willian Pacho, et Désiré Doué, respectivement âgés de 20, 23, et 19 ans. Si les deux premiers ont directement eu un impact au sein de l’équipe de Luis Enrique, Désiré Doué se fait encore attendre.

Débuts timides pour Désiré Doué au PSG

Recruté contre 60M€, l’ancien talent du Stade Rennais connaît des débuts compliqués, timides, avec le PSG. Le nouveau numéro 14 du club de la capitale a été utilisé à plusieurs postes par Luis Enrique, et se cherche encore. Selon son ancien formateur à Rennes Landry Chauvin, ce dernier va cependant exploser avec plus de régularité : « C'est juste un passage obligé, une période à passer. Cela peut être pénalisant aujourd'hui, mais cela fera sa richesse plus tard. Il se prépare un avenir qui sera radieux, une fois qu'il sera fixé à un poste. Ça ne m'inquiète absolument pas. Quant aux craintes de le voir baisser les bras, je n'y crois pas. Il aurait déjà montré des signaux, plus jeune. C'est un vrai compétiteur, c'est dans ses gènes », confie ce dernier à l’Equipe.

Le joueur et le club restent très confiants

D’après les dernières indiscrétions du quotidien sportif, Désiré Doué ne se fait aucun souci concernant ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Des proches du joueur de 19 ans confirment auprès de l’Equipe que le Français n’est absolument pas impressionné par le poids de son transfert, et compte bien s’imposer au sein d’un tout nouvel environnement. Du côté des dirigeants du PSG, on considère Désiré Doué comme un futur leader technique, et lui aussi compte bien atteindre ce niveau un jour.