Mercato : «Le meilleur joueur de Ligue 1», l'OM a recruté du lourd

Arnaud De Kanel

Malgré quelques points laissés en cours de route, l'OM réalise un bon de saison. Certains recrues se démarquent à l'image de Mason Greenwood ou encore Pierre-Emile Hojbjerg. Le milieu de terrain danois impressionne par sa faculté à dicter le tempo d'une rencontre, ce qui en fait, selon Mehdi Benatia, le meilleur joueur de Ligue 1 dans ce rôle.

Avec pas moins de douze nouvelles recrues, les places sont chères à l'OM cette saison. Pas pour Pierre-Emile Hojbjerg qui s'est immédiatement imposé et qui ne quitte plus le onze de Roberto De Zerbi, au point même de jouer en défense centrale si la situation l'y oblige. D'ailleurs, le Danois va officiellement devenir un joueur de l'OM puisque son option d'achat va être levée.

OM : Une grande révolution avec Rabiot tombe à l’eau https://t.co/h13ERQ1Cc0 pic.twitter.com/HSJPSpaPNV — le10sport (@le10sport) October 19, 2024

L'OM va acheter Hojbjerg

« Pierre a signé pour un prêt avec option d'achat, dont l'opération deviendra bientôt permanente. Il nous aidera dans notre projet de qualification en Ligue des Champions. On est très contents de l'avoir ici à Marseille. Avant son arrivée, nous avons eu beaucoup de discussions avec lui et notre président Pablo Longoria. Pierre m'a dit qu'il avait des offres en Italie, en Angleterre et dans d'autres pays, mais que si l'on trouvait un accord avec Tottenham, c'est à Marseille qu'il voulait jouer », a déclaré Mehdi Benatia à Tipsbladet. Le conseiller sportif de l'OM est très satisfait des performances de son joueur, la référence dans son domaine en Ligue 1.

«Voire le meilleur, joueur de Ligue 1 en matière de possession de balle et de passes réussies»

« Pierre est l'un des meilleurs, voire le meilleur, joueur de Ligue 1 en matière de possession de balle et de passes réussies. Cela dit tout sur son rôle sur le terrain et en tant que leader au milieu de terrain. Pour moi, c'est aussi sa grande influence en dehors du terrain. C'est un leader naturel et un bon exemple pour tous ses coéquipiers, notamment les jeunes joueurs. Nous avons une équipe très jeune et Pierre est essentiel pour eux afin qu'ils puissent apprendre ce que signifie jouer au football à un si haut niveau. Il est vraiment important pour Roberto De Zerbi », a ajouté Mehdi Benatia.