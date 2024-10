Une mauvaise surprise tombe pour l’OM !

Thomas Bourseau

Les supporters de l’OM sont venus en masse à Montpellier et c’est là tout le problème. La jauge d’affluence fixée à 450 personnes n’a pas été respectée par les suiveurs de l’Olympique de Marseille. Obligeant ainsi les autorités et la préfecture de l’Hérault à leur interdire l’accès à La Mosson pour le choc de Ligue 1 de ce dimanche soir.

À 17 heures ce dimanche, les différents cars des supporters de l’OM étaient attendus à Baillargues par les autorités afin d’être escortés vers La Mosson pour le match opposant Montpellier à l’Olympique de Marseille comme cela avait été programmé par le préfet de l’Hérault. Néanmoins, la jauge d’accueil prévue pour le parcage marseillais était de 450. Au moment du rendez-vous avec les autorités, les supporters du club phocéen étaient plus nombreux, à savoir 800 selon L’Équipe.

Les supporters de l’OM n’ont pas respecté la jauge d’affluence

De quoi engendrer des échauffourées. Les esprits se seraient échauffés de part et d’autres avec une descente des bus par les supporters de l’OM, comme souligné par le journaliste de RMC Sport Nicolas Pelletier. Les forces de police sont parvenues à ramener le calme, mais ce débordement non souhaité, en plus de la jauge non respectée, a débouché sur une interdiction des supporters de l’Olympique de Marseille de se rendre à La Mosson pour la rencontre du soir.

«Il a été demandé de faire demi-tour sous le nécessaire contrôle des CRS et gendarmes présents»

La Préfecture de l’Hérault a d’ailleurs communiqué à ce sujet par le biais de propos relayés par RMC Sport. « Il a été demandé de faire demi-tour sous le nécessaire contrôle des CRS et gendarmes présents ». Les supporters de l’OM ont été invités à repartir d’où ils venaient à Marseille. Les hommes de Roberto De Zerbi n’auront donc pas le soutien attendu ce dimanche contre Montpellier pour les 50 ans du club héraultais.