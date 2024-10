Mercato - OM : Pogba refuse une offre inattendue

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Suspendu pour dopage depuis septembre 2023, Paul Pogba pourrait retrouver le chemin des pelouses dès mars prochain. Pas sûr, par contre, que le milieu de terrain reprenne le fil de sa carrière avec la Juventus; En coulisses, son clan s'active pour trouver une solution. Récemment, une offre de Russie serait arrivée sur sa table.

Testé positif à la testostérone en septembre 2023, Paul Pogba a reçu une grande nouvelle. Le TAS a pris la décision de réduire la suspension de quatre ans à 18 mois, ce qui permet au milieu de terrain de se projeter. Son retour est prévu pour mars prochain. Reste à savoir dans quelle équipe. La Juventus, avec qui il est sous contrat, ne compte plus sur lui et souhaite s’en séparer. Des discussions sont en cours avec le clan Pogba pour parvenir à une solution à l’amiable. Et selon Patrice Evra, l’OM doit profiter de l’occasion pour se jeter sur le champion du monde 2018.

PSG, OM… Un proche de Pogba lâche une énorme surprise https://t.co/zrV3fLOI6b pic.twitter.com/pKXiabBaRO — le10sport (@le10sport) October 20, 2024

Annoncé à l'OM, Pogba répond

L’ancien de Manchester United a même téléphoné à Mehdi Benatia. Mais pour l’heure, Paul Pogba souhaite prendre son temps. « Je rigole parce que c'est tonton Pat', il a dit ça en rigolant, vous le connaissez ! Je suis encore sous contrat donc ce n'est pas crédible. Je n'y ai pas pensé puisque j'étais « suspendu » et là je reviens. Je suis dans un club, je pensais juste à revenir déjà et sortir de cette situation » a lâché le milieu de terrain.

Une offre surprise arrive

Mais la situation contractuelle incertaine de Pogba attire des clubs du monde entier. Selon les informations du Corriere dello Sport, le joueur de 31 ans aurait reçu une proposition de Russie. Le Broke Boys FC, composé de VIP et d'influenceurs et qui évolue dans la Media Football League, serait passé à l’action. Mais souhaitant rejoindre une équipe compétitive, Pogba a décidé de ne pas donner suite.