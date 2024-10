OM : De Zerbi a la même problème que Gattuso et Gasset ?

Arnaud De Kanel

Depuis son arrivée à l'OM, Roberto De Zerbi couve son effectif en adoptant une position de père de famille avec ses joueurs. Un groupe « de bon garçons » comme il a pu le confier récemment. Un terme déjà employé par ses deux prédécesseurs, Jean-Louis Gasset et Gennaro Gattuso, la saison dernière pour définir un groupe trop gentil pour l'emporter.

Le départ à la retraite planifié de Jean-Louis Gasset a débouché sur le recrutement de Roberto de Zerbi du côté de l'OM cet été. Une arrivée en grande pompe suivie d'un mercato XXL pour répondre aux attentes du nouveau coach de l'OM qui, sans le savoir, s'inspire de ses prédécesseurs.

«Ce sont des bons garçons»

L'OM se déplace à Montpellier ce dimanche soir. Vendredi, Roberto De Zerbi s'était donc présenté face à la presse, et il a notamment évoqué la vie de son groupe. Il n'a rien trouvé à redire sur le comportement de ses joueurs. « Ce sont des bons garçons », a-t-il soufflé. Inconsciemment, il a réutilisé les termes de ses successeurs.

Gasset et Gattuso pensaient la même chose

Comme le fait remarquer La Provence dans son édition dominicale, Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset qualifiaient déjà les membres de leur groupe de « gentils garçons. » Or, c'était là un moyen de dissimuler les difficultés de leurs joueurs. L'intention de Roberto De Zerbi était certainement différente à travers cette communication, lui qui peut compter sur un effectif bien plus compétitif.