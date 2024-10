Mercato : Le Real Madrid prépare déjà le retour de ce crack ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Formé au Real Madrid, Nico Paz a été cédé à Côme l’été dernier, dans le cadre d’un transfert estimé à 6M€. L’international argentin, qui a récemment fait ses débuts avec l’Albiceleste, continue d’être observé de près par la Casa Blanca, qui avait pris soin d’inclure une clause de rachat lors de son départ.

Après avoir fait quelques apparitions en équipe première avec le Real Madrid la saison dernière, Nico Paz est parti à Côme lors du mercato estival, dans le cadre d’une opération estimée à 6M€. L’objectif pour le milieu offensif âgé de 20 ans, qui s’est engagé jusqu’en juin 2028 avec le club italien, étant d’avoir plus de temps de jeu. En sept matchs de Serie A, il a pour l’instant inscrit 1 but et délivré 3 passes décisives.

Le Real Madrid continue d’observer Nico Paz

D’après les informations du journaliste Matteo Moretto, l’OM avait également essayé de s’attacher ses services. Ses performances avec Côme lui ont ouvert les portes de la sélection argentine. Convoqué par Lionel Scaloni, Nico Paz a fait ses débuts avec l’Albiceleste pendant la dernière trêve internationale, lors de la victoire de l’Argentine face à la Bolivie (6-0). Le tout sous l’œil attentif du Real Madrid, qui continue de l’observer, comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano.

«J'espère pouvoir retourner au Real Madrid un jour»

Ce n’est pas pour rien que le Real Madrid a pris soin d’inclure une clause de rachat lors du départ de Nico Paz, ainsi que 50% à la revente. Fabrizio Romano précise que les Merengue comptent continuer à observer le milieu offensif âgé de 20 ans lors de ses prochains matchs, aussi bien avec Côme qu’avec l’Argentine. Interrogé par la Gazzetta dello Sport, Nico Paz avait clairement laissé la porte ouverte à un retour au Real Madrid : « J'espère pouvoir retourner au Real Madrid un jour, mais pour l'instant je me concentre sur Côme. C'était fascinant d’évoluer avec des joueurs si rapides, si intelligents et si talentueux. »