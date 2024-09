Mercato : Un crack interpelle le Real Madrid pour venir !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Formé au Real Madrid, Nico Paz y a fait ses débuts professionnels et cet été, il a fini par prendre la direction de Côme, en Italie. Le club, 10ème de Serie A pour le moment, peut compter sur ce jeune talent qui vient de délivrer 3 passes décisives lors des deux derniers matches, les premières victoires de la saison. Le jeune Argentin conserve l'espoir de briller un jour chez les Merengue.

Jeune talent au milieu de terrain, Nico Paz n'a que 20 ans et il n'avait pas encore l'expérience suffisante pour continuer d'évoluer parmi les plus grands joueurs du monde au Real Madrid. Toutefois, le joueur de 20 ans garde espoir pour la suite et il est revenu sur son expérience chez les Merengue, lui qui est l'un des acteurs principaux du regain de forme de son équipe.

Nico Paz interpelle Ancelotti

Passeur décisif, Nico Paz a également provoqué un but contre-son-camp de l'Atalanta Bergame mardi dernier pour être élu homme du match. Le jeune Argentin a été interrogé dans La Gazzetta dello Sport à propos de son expérience au Real Madrid et il n'a pas hésité à parler de Carlo Ancelotti, qui « sait tirer le meilleur de chaque joueur. »

« J'espère pouvoir retourner au Real Madrid »

International espoir avec l'Argentine, Nico Paz possède également la nationalité espagnole et il n'avait connu que des expériences en Espagne avant de débarquer à Côme, club entraîné par Cesc Fabregas. « J'espère pouvoir retourner au Real Madrid un jour, mais pour l'instant je me concentre sur Côme. C'était fascinant d’évoluer avec des joueurs si rapides, si intelligents et si talentueux » rajoute-t-il. Le Real Madrid conserve une clause de rachat pour le rapatrier.