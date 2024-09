«Tu ne rentres plus dans le projet» : L’OM lui annonce son transfert au téléphone !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pilier de l'OM depuis son arrivée en 2022, Jordan Veretout a été poussé vers la sortie durant l'été et a rejoint l'OL, grand rival. L'homme aux 6 sélections en Equipe de France n'entrait pas dans les plans du nouvel entraîneur Roberto De Zerbi et a été invité à se trouver un nouveau club, au cours d'un appel téléphonique. Il raconte les coulisses de son départ.

A 31 ans, Jordan Veretout a connu un grand changement dans sa carrière. Le milieu de terrain a rejoint en septembre l'OL, une décision qui ne passe pas pour beaucoup de supporters marseillais. Mais il a été placé sur la liste des indésirables cet été et devait trouver une porte de sortie. C'est par téléphone qu'il a été prévenu par Mehdi Benatia.

Veretout plus dans les plans

Incontournable depuis deux ans à l'OM, Jordan Veretout a connu des retrouvailles mouvementées avec son ancien club dimanche dernier à l'occasion du choc entre Lyonnais et Marseillais. Dans une interview accordée au Canal Football Club, il a révélé les dessous de l'affaire. « A quelques jours de la reprise, c'est Mehdi Benatia qui m'appelle et qui me dit : "Jordan, le coach est arrivé, il est sur une autre philosophie, tu ne rentres plus dans le projet." J'ai juste répondu : "Ok, pas de souci, maintenant il faut trouver une solution." » explique-t-il. Finalement, il aura attendu longtemps avant de retrouver un club.

« Je n'ai pas compris »

Parfois critiqué et victime de harcèlement sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines, Jordan Veretout ne s'est pas fait que des amis en optant pour l'OL après l'OM. Mais il estime avoir fait son devoir à Marseille. « J'ai quand même beaucoup donné, je n'ai jamais triché, j'ai été quand même assez bon. Peut-être pas pour tout le monde mais pour les gens avec qui je parle, il y en a qui trouvent cela un peu injuste. Je n'ai pas compris » poursuit-il.